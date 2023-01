Pajero tomba em curvas da Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), foi acionada para o atendimento de um sinistro de trânsito, ocorrido por volta das 18:00 hs , 08/01/2023, na Rodovia SC-390, Km 406,400, município de Lauro Muller.

A guarnição no local, constatou se tratar de uma colisão traseira seguida de capotamento, envolvendo um veículo MMC/Pajero, emplacado no município de Criciúma, conduzido por um masculino de idade de 37 anos, e um veículo FORD/Ka, emplacado em Bom Jardim da Serra e conduzido por um masculino de 37anos.

Segundo relato dos condutores, o Fluxo do trânsito parou repentinamente e devido a pista estar molhada, com chuva e forte neblina no local, o condutor da Pajero freou, porém não conseguiu evitar a colisão no Ford/Ka, vindo a sair da pista e tombar. Tendo ambos os condutores apresentados resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Do sinistro, restaram apenas danos materiais.



Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra