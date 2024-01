Friends Hillclimb: Serra do Rio do Rastro vira palco de evento automobilístico neste fim de semana

Friends Hill Climb na Serra do Rio do Rastro ocorreu neste final de semana, uma corrida internacionalmente conhecida como “escalada da montanha”. Nesse desafio, carros encaram trechos íngremes da serra em alta velocidade.

Ao longo deste fim de semana, nos dias 13 e 14, a Serra do Rio do Rastro esteve temporariamente inacessível para dar lugar ao evento Friends Hill Climb, uma corrida internacionalmente conhecida como “escalada da montanha”. Nesse desafio, carros encaram trechos íngremes da serra em alta velocidade.

O bloqueio do tráfego foi implementado desde o acesso ao mirante 12, em Lauro Müller, na base da Serra do Rio do Rastro, até o posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Bom Jardim da Serra, no topo da SC-390.

O responsável por essa interdição rodoviária é o Friends Serra do Rio do Rastro International Hill Climb, considerado pelos organizadores como a segunda maior competição do gênero no mundo.

A programação do evento teve seu pontapé inicial na sexta-feira (12), com a recepção dos pilotos e uma largada promocional em frente à Prefeitura de Lauro Müller. No dia seguinte, com a interdição da SC-390, os treinos foram realizados. Já neste domingo, a corrida oficial ocorreu, com momentos de pura adrenalina.

Os pilotos que optarem por participar da corrida de alta velocidade enfrentaram um percurso de 11 quilômetros, apresentando 930 metros de altimetria acumulada e um total de 200 curvas sinuosas. A participação foi aberta a pilotos federados que possuem veículos enquadrados nas categorias Carro ou Truck, desde que possuam carteira do tipo Piloto de Velocidade, Piloto de Velocidade na Terra, Piloto de Rally, Piloto de Drift e Piloto de TrackDay

