Festa da Maçã de 2020 está suspensa e aguarda uma possível nova data

Prefeitura de São Joaquim emitiu um comunicado nesta última semana devido a suspensão da Festa Nacional da Maçã 2020, ocasionada pela turbulência que o Coronavírus gerou no Estado de Santa Catarina em todo território nacional e global.

De acordo com a nota enviada pela prefeitura, a Festa Nacional da Maçã de 2020 está suspensa e aguarda agora, possivelmente, uma nova data até que passe toda essa onda de perigo gerado pelo coronavírus.

Leia a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL|

Diante do quadro de avanço do Covid-19, a Comissão Central Organizadora (CCO), comunica que a Festa Nacional da Maçã de 2020 foi adiada e a programação suspensa. A decisão foi tomada a partir do decreto emitido pelo governo do Estado de Santa Catarina, no dia 16 de março, que proíbe alguns eventos públicos e privados, de qualquer natureza, com um público com mais de 200 pessoas em local aberto ou mais de 100 pessoas em ambiente fechado.

Todos os eventos pré festa, como os lançamentos, por exemplo, foram adiados. Seguindo as orientações de segurança em relação ao Covid-19, a Prefeitura Municipal de São Joaquim, preza pela saúde da população e em breve informará sobre a nova data que ainda não foi remarcada.

A edição 2020 da Festa Nacional da Maçã aconteceria de 7 a 10 de maio, mas a Comissão Central Organizadora (CCO) está seguindo todas as medidas preventivas e recomendadas pelos órgãos superiores. Ressalta também, apenas o adiamento do evento e não o cancelamento. Em breve, novas informações serão divulgadas.