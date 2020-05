Pousada das Pirâmides: Aqui a natureza será sua conexão

Se você quer um lugar para descansar, com muita tranquilidade, conectar-se com uma natureza exuberante e renovar as energias, a pousada das Pirâmide é o lugar indicado sem dúvida.

Ótimo lugar para fugir do estresse da cidade, lugar belíssimo, ambiente rústico, muito aconchegante, muito bem cuidado, contato pleno com a natureza. A pousada tem 12 suítes, 200 hectares com trilhas, passeios a cavalo, camping. Tudo a sua disposição!

Culinária Deliciosa

Reserva somente com pagamento da metade da diária.

Valores por pessoa:

Diária: 100,00 incluso café da manhã.

Almoço: 30,00

Café da tarde: 20,00

Jantar: 30,00

Camping: 40,00

Camping

Trilhas

localizada em Grão Pará SC. realmente aqui a natuareza foi generosa, reserve já! pelo fone 48984443510.

