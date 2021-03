Terraço PUB abre suas portas com um dos mais admiráveis design de São Joaquim

Inaugurou nesta última quarta (17) o Terraço PUB o mais novo atrativo na cidade de São Joaquim, o local tem um ambiente moderno, com perfis de LED’s, lâmpadas amarelas, área VIP com deck entrelaçado com barbantes dispostos artisticamente e destina a área de música ao vivo, paredes 3D e diversos espaços “instagramáveis” para os clientes registrarem seus momentos especiais no local. Um incrível e performático espaço de interior projetado pela Arquiteta Tatiane Fávero.

Um espaço amplo que garante a segurança e espaçamento entre as mesas. No cardápio, contém as cervejas, drinks, chope e petiscos típicos da culinária Serrana. É empolgante receber um garrafa de whiskey com um vela estrela fulgurando até chegar a mesa do cliente.

Além do mais, o atendimento proporcionado pelo Terraço Pub é de primeira linha, com rapidez nos pedidos e e uma qualidade surpreendente de atenção de toda da Staff do Pub para com seus clientes.

O pub funciona de quarta a sexta das 18:30 as 23h59min e nos sábados e domingos dás

16h as 23h59min. E está localizado na Rua Egído Martorano (antiga Academia One Life). Sem dúvida, um dos lugares mais admiráveis de São Joaquim.

Em entrevista com o idealizador Thiago Santinho do Terraço Pub, contou qual foi a sua motivação ao idealizar o local em São Joaquim:

“A ideia do pub surgiu com um grupo de amigos que tinham uma certa carência nesse ramo aqui em São Joaquim. A gente acabou indo para outras cidades visitar os pubs e achou muito legal a maneira que eles tinham de entretenimento, a forma como atendiam a galera, então pensamos que São Joaquim também poderia ter algo assim. E ideia foi amadurecendo. Mas ai veio a pandemia que acabou nos atrapalhando um pouco mas isso faz parte.

A experiência foi fantástica, após a abertura, nunca tinha trabalhado em algo assim, deu um nervosismo e ansiedade mas ocorreu tudo bem e conseguimos atender o pessoal bem com muita segurança, tranquilidade e seguindo todas as regras. Ainda não podemos fazer a grande inauguração, foi só uma pré-inaugurarão, mas logo garanto que essa pandemia vai passar e vamos poder fazer uma grande festa neste local” Destacou Thiago Santinho.

Vejas as imagens: