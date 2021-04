Ministro do Turismo confirma à governadora visita a Santa Catarina no mês de maio

O ministro do Turismo, Gilson Machado, informou à governadora Daniela Reinehr que fará uma visita a Santa Catarina entre os dias 14 e 16 de maio. A confirmação ocorreu durante uma audiência na manhã desta terça-feira, 27, em Brasília, que teve a presença também do deputado federal Daniel Freitas e do secretário de Articulação Nacional, Jorge Davi.

A agenda do ministro no Estado prevê compromissos em cidades do Litoral e da Serra catarinense, com lançamentos de obras e inaugurações. O roteiro preliminar inclui as cidades de Balneário Camboriú, Itapema, Governador Celso Ramos, Laguna, Bom Jardim da Serra e São Joaquim.

“Saio daqui muito contente com a confirmação da visita do ministro e com todo o carinho e atenção que o Ministério do Turismo tem dado a Santa Catarina. É muito bom saber que o ministro percebe todo o potencial turístico do nosso Estado. E também deixamos o Governo do Estado à disposição para o que for necessário”, afirmou a governadora após o encontro.

Segundo o ministro Gilson Machado, Santa Catarina possui um dos maiores potenciais turísticos da América Latina e a agenda servirá também para fortalecer os laços entre o Governo Federal e o estadual.

Ainda durante a reunião, a chefe do Executivo estadual relatou ao ministro a expressiva queda no índice de mortes, de casos de Covid-19 e espera por leitos de UTI em Santa Catarina no último mês.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom