Raio-X do Turismo: Governo lança maior pesquisa de demanda turística da história do estado

O Governo de Santa Catarina, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), executa o maior projeto de pesquisa turística realizado no estado. O Estudo de Demanda Turística, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, irá proporcionar um panorama atual sobre os visitantes catarinenses. Ao todo, foram investidos R$ 750 mil para a execução da pesquisa que irá até o agosto de 2022.

A partir destes dados, será possível mensurar e qualificar o perfil e o fluxo dos turistas. Além disso, a pesquisa irá contemplar uma análise dos serviços prestados e também infraestrutura turística. E, desta maneira, a Santur terá em mãos informações sobre os hábitos de consumo dos visitantes em diferentes épocas do ano para um diagnóstico completo do turismo praticado em Santa Catarina.

“Pela primeira vez na história vamos fazer uma pesquisa que contemple todas as 13 regiões turísticas do estado, com tecnologia inovadora para a coleta de dados. Esse é mais um passo para nos ajudar na tomada de decisões em benefício do setor”, disse o presidente da Santur, Renê Meneses.

Para a pesquisa, serão utilizados beacons virtuais espalhados em diversos destinos e atrativos para a captação de questionários on-line, e também o monitoramento da telefonia móvel para compreender melhor o fluxo de demanda turística no estado.

Para participar da pesquisa, basta acessar os beacons virtuais sob a forma de placas indicativas e QRCodes espalhados por alguns dos principais pontos turísticos de Santa Catarina ou acessar pelo link.

A pesquisa está sendo desenvolvida e aplicada por um grupo multidisciplinar formado, principalmente, por profissionais da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) em conjunto com o Instituto Federal Catarinense (IFC). Também apoiam o projeto: Universidade da Região de Joinville (Univille); Universidade do Contestado (UnC); Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc); Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur