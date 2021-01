Mariza Costa e Théo Piucco se encontram com Secretário de Estado de Agricultura, Altair Silva

Recentemente, a Prefeita de Urubici, Mariza Costa, e o Secretário Municipal de Agricultura, Théo Piucco Röcker, se encontraram com o Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, para um bate-papo que rendeu muito assunto.

Além do encontro servir para fortalecer os laços entre Prefeitura e Estado, claro, foi uma excelente oportunidade para tratar de um assunto que há mais de 10 anos o setor da Agricultura tinha grande interesse em solucionar, já que afeta diretamente a produtividade das plantações.

A instalação de uma estação meteorológica no Vale do Rio Canoas fornecerá ao Polo Produtivo de Urubici uma base de dados confiável e compatível com o microclima do vale.

Sobre o local de instalação, Théo explica: “O Vale do Canoas compreende praticamente toda a parte da área agricultável de Urubici que está às margens do Rio Canoas.” Segundo ele, “essa área de plantações de Urubici vai desde onde começa o Rio e cruza todo o Município”.

COMO FUNCIONARIA

Integrando uma estação meteorológica ao Sistema Epagri/Ciram – criado para dotar o Estado de Santa Catarina de uma estrutura capaz de levantar e monitorar seus recursos naturais e o meio ambiente – técnicos e agricultores poderão receber alertas fitossanitários, além de poder se orientar melhor no tratamento de áreas.

A estação onde há a produção é crucial para um manejo integrado de pragas e doenças. Isso impacta em menos uso de agrotóxicos, maior controle de doenças e pragas, menor contaminação ao meio ambiente e, logicamente, mais dinheiro no bolso do produtor.

O Secretário de Estado Altair Silva parabenizou a Prefeita pela escolha de alguém com formação técnica e por sua trajetória política. “Com relação à parte técnica, a Secretaria de Estado está à disposição para ajudar no que for necessário”, afirmou.

“Eu terei de verificar como está a disponibilidade de estações meteorológicas para instalação. Entrarei em contato com o Epagri/Ciram e, assim que souber, dou um retorno”, completou Altair Silva.

Ao final do encontro, foi entregue um ofício para selar o compromisso e, muito em breve, o Secretário de SC dará uma resposta à Prefeitura, à Secretaria Municipal e – em especial – aos produtores de Urubici.

Por Eduarda Sahlit

Imagens: Ana Ceron, Assessora de Imprensa (Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca de Santa Catarina)

