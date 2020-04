Páscoa: benefícios do consumo moderado de cacau para a saúde

Reichmann afirma que alimento é o melhor antioxidante produzido pela natureza

O chocolate é uma tentação para os mais diferentes paladares, seja doce ou amargo, é difícil resistir a esse alimento. Sua matéria-prima – o cacau – é rica em vitaminas (C e E), minerais (ferro, potássio, cobre, cálcio, magnésio, sódio), flavonóides, cafeína, teobromina e feniletilamina, reconhecida como um dos melhores alimentos funcionais para o organismo.

A popularidade do cacau é indiscutível, ainda mais durante a semana que antecede a Páscoa. Mas, você que é apaixonado por chocolate, conhece os benefícios do consumo moderado para a saúde?

De acordo com o médico ortopedista e traumatologista, Joaquim Reichmann, o cacau é o melhor antioxidante produzido pela natureza. “Para a ingestão adequada, a recomendação é o consumo de uma pequena porção de chocolate 70% de cacau na composição, preferencialmente, à noite. Isso fará muito bem à sua saúde, pois auxiliará na eliminação dos radicais livres, responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos no organismo”, explica o médico.

Ainda entre os benefícios do cacau, Reichmann destaca a contribuição para a saúde dos ossos (sais minerais e vitamina A mantêm pele e ossos saudáveis), fortalecimento do sistema imunológico (vitamina C), eleva disposição mental (libera endorfinas e ajuda na síntese de serotonina, responsável pela sensação de relaxamento e alívio do estresse) e previne doenças cardiovasculares (efeito antioxidante impede o depósito de gorduras nas artérias).

Também há estudos que comprovam a colaboração na prevenção do envelhecimento precoce, trombose, anemia, aterosclerose (formação de placa na parede da artéria), demência e derrames; na regulação da flora intestinal; no combate do colesterol e na redução da pressão arterial; diminui o risco de diabetes (combate à resistência à insulina) e ajuda a controlar inflamações.

MARCOS A. BEDIN