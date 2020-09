Você sabe a diferença entre sabonete antisséptico, antibacteriano e comum?

Imagem: reprodução pixabay.com

Lavar as mãos é um ato que pode salvar vidas – literalmente. De tão importante, tem até data própria: 15 de outubro, Dia Mundial de Lavar as Mãos. Autoridades sanitárias e governos em todo o mundo buscam, nessa data, incentivar a lavagem das mãos e fazer com que a população insira a ação na sua rotina frequente.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), lavar as mãos é um dos principais instrumentos contra epidemias, podendo reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias, incluindo o novo e temido coronavírus. A combinação água e sabão, é, portanto, poderosa. Mas qual sabonete é melhor para higienizar não só as mãos como também o corpo? Um sabonete comum dá conta do recado ou é preciso optar pelos antissépticos e antibacterianos? Qual a diferença entre eles?

Lavar as mãos é essencial para uma boa saúde

O sabonete comum higieniza as mãos e remove os micróbios presentes nas mãos, enquanto o antibacteriano, como o próprio nome indica, mata os vírus e bactérias. Pessoas muito expostas a elementos infectantes devem, preferencialmente, optar pelo antibacterianos, também chamados de bactericidas, que são indicados para o tratamento de feridas e machucados.

E o antisséptico? Ele é uma espécie de versão do antibacteriano, porém com algumas particularidades. Em momentos como o que estamos vivendo, em que a higiene das mãos tornou-se ainda mais discutida, comentada e adotada, ele é um aliado importantíssimo – existe até mesmo um sabonete antisséptico produzido pela Aya Tech que protege as mãos por até 6 horas, aumentando a eficácia contra o coronavírus. É uma excelente escolha para crianças, que tocam as mucosas com uma frequência maior que os adultos, por exemplo.

Seja qual for a escolha, é muito importante saber como lavar as mãos adequadamente. A espuma deve cobrir abundantemente toda a mão (palma e dorso), os dedos e entre os dedos, além das laterais da mão e os punhos. É preciso esfregar ao menos por 20 segundos, e depois secar bem.

É essencial lavar as mãos antes de preparar e consumir alimentos, antes e depois de manusear machucados, antes e depois de estar na presença ou lidar com pessoas enfermas, sempre depois de usar o banheiro. Com os cuidados, que são simples, fica mais fácil proteger sua saúde e a saúde da sua família.

Por Aline Matos