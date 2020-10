Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável seleciona artesãos para a Feira Nacional do Artesanato

Santa Catarina está com as inscrições abertas para a seleção de artesãos, artesãs e entidades representativas do artesanato para uma das feiras mais tradicionais do país. A 31ª edição da Feira Nacional do Artesanato, Rotas do Brasil, ocorrerá de 1º a 6 de dezembro, na Expominas em Belo Horizonte.

Nos seus 31 anos de existência, a Feira Nacional se apresenta como uma grande escola, onde os visitantes podem conhecer a diversidade cultural e gastronômica do nosso país.

A Feira Nacional de Artesanato, possivelmente será o único evento de artesanato de 2020 no Brasil, por conta da pandemia. Assim também será o único evento com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB para esse ano.

A Coordenação Estadual do Artesanato de Santa Catarina, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), está com edital aberto aos interessados em participarem do evento, onde serão selecionados 9 oportunidades, sendo 5 para artesãos e 4 para entidades representativas (associações, cooperativas, núcleos produtivos) e grupos informais.

Poderão participar candidatos com 18 anos ou mais e que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, conforme edital. As inscrições serão realizadas no período entre 19 e 26 de outubro. Interessados podem acessar o edital aqui.

A Coordenação Estadual está confiante na retomada da economia e na abertura dessas oportunidades de comercialização para o setor do artesanato, castigado por conta da pandemia. Além de enaltecer os rígidos protocolos sanitários do evento.

Um diferencial para a FNA esse ano é uma plataforma online, que irá compartilhar os estandes, os produtos e os contatos dos artesãos, durante o período do evento até o final de 2021.

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE