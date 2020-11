Governador de SP anuncia acordo com F1 para realizar corrida em Interlagos até 2025

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, um acordo com a Fórmula 1 para a realização de uma corrida em Interlagos pelos próximos cinco anos. Com o novo vínculo, a categoria ficaria no circuito paulista pelo menos até a temporada de 2025. O nome do evento passa a se chamar GP de São Paulo e não mais GP do Brasil.

Apesar do anúncio, Doria deixou claro que o contrato ainda precisa ser assinado pela Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da categoria, e pelo prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas.

Eu tenho o orgulho de revelar, com o Bruno Covas, que estará aqui conosco em alguns minutos, que a Fórmula 1 acaba de renovar o seu contrato para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 até 2025. O autódromo de Interlagos foi confirmado como sede do GP do Brasil nos próximos cinco anos. O contrato será assinado entre o prefeito e a Liberty, detentora dos direitos da categoria. É uma grande vitória para o estado de SP, para a cidade e para o Brasil – anunciou Doria.

Houve tratativas com o Rio de Janeiro para a realização da etapa brasileira a partir de 2021. Porém, a cidade teria de construir um novo autódromo, e as obras no terreno cedido pelo Exército no bairro de Deodoro sequer começaram por falta de licença ambiental, o que impede o evento de ir para Rio.

A Fórmula 1 já havia divulgado na terça-feira um calendário provisório para a temporada 2021 com 23 corridas e a realização do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, dia 14 de novembro. No entanto, tanto no caso do Brasil como no do GP da Espanha, em Barcelona, a realização das etapas estava sujeita à assinatura de contrato com os promotores.

O contrato entre São Paulo e a Fórmula 1 terminaria neste ano. O GP do Brasil não será realizado em 2020 devido à pandemia de coronavírus, o que deixará o país sem uma corrida do calendário pela primeira vez desde a temporada de 1973.

Nos bastidores, a capital paulista ofereceu um valor menor do que o Rio de Janeiro para renovar o contrato e manter o GP do Brasil. A Liberty Media avançou nas negociações com a cidade fluminense, mas a impossibilidade de se construir um autódromo a tempo da corrida de 2021 devido à demora na emissão da licença ambiental, fez a F1 retomar as conversas com São Paulo.

Nos últimos anos, Interlagos passou por uma ampla reforma na torre de controle, prédio de boxes e paddock. Hoje, trata-se do único autódromo no país com graduação máxima da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e, portanto, capaz de receber corridas da Fórmula 1.

A Fórmula 1 não se posicionou sobre a renovação com São Paulo e a confirmação do GP do Brasil até 2025. Só deverá fazê-lo quando o contrato for efetivamente assinado. Em 2021, a prova em Interlagos está marcada para ser a antepenúltima do campeonato.

