Effectus apresenta “Garotos de Ouro” em live direto de São Joaquim

Effectus apresenta em São joaquim, no próximo Domingo (22), uma live com os Garotos de Ouro sendo transmitido diretamente de São Joaquim para o resto do Brasil e em muitos na maior parte dos países da América do Sul.

A Live chamada de “Bailezito em Casa 4” será exibida a partir das 11h da manhã de domingo 22, na Pousada Água Santa, a cerca de 3km do centro de São Joaquim através do Canal do Youtube @Garotos de Ouro.

A Live é um oferecimento da Effectus que devido a pandemia organizou essa live especial para difundir a sua marca de fertilizantes que ganhou grande notoriedade em todo o Brasil com um resultado satisfatório e com nutrientes e corretivos para a deficiência das plantas no que tange a cálcio e enxofre, surgindo então o “Fertilizante Mineiral Foliar” que está sendo utilizado em centenas de cultivares como milho, algodão, arroz, feijão, café, soja e muitas outras.

O Garotos de Ouro se apresentará em São Joaquim trazendo toda a sua estrutura de som, iluminação e com a formação atual tendo Mateus Menin – Vocal, Gustavo Neto – Vocal, Fabiano Malheiros – Guitarra, Bira – Baixo, Maizena – Gaita e Marcelo Fogaça – Bateria, Gerson Fogaça – Gaita Ponto, Airton Machado – Gaita e Vocal.

Entre os sucesso dos Garotos de Ouro o público poderá esperar hits como “China Véia”, “Vuco-Vuco”, “Peão Farrapo”, assim como a canção “No Barulho do Meu Relho”, que possui mais de 1 milhão de visualizações na internet e o mais novo sucesso do grupo “Bagual Chorou”

Uma live imperdível…