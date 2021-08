Reflexão: “A geração que nunca mais vai voltar”

“Somos uma geração que nunca mais vai voltar.

Uma geração que foi à escola e voltou a pé.

Uma geração que fez a lição de casa sozinha para sair o mais rápido possível para brincar na rua.

Uma geração que passou todo o seu tempo livre na rua.

Uma geração que brincava de esconde-esconde quando escurecia.

Uma geração que fez bolos de lama e vagou pelos lagos.

Uma geração que colecionava bolinhas de gude.

Uma geração que adorava pirulitos com assobio e fazia caretas quando havia pó azedo no centro do pirulito. Uma geração que fez brinquedos de papel com as próprias mãos.

Geração de walkman, cassete vhs, disquete …

Uma geração que colecionou fotos e álbuns de recortes.

A geração que assistiu meu pai consertar a TV ou ajudá-lo a ajustar a antena.

Uma geração que teve pais, não idosos.

Uma geração que ria baixinho antes de dormir, para que os pais não soubessem que ainda estávamos acordados.

Uma geração que está passando e, infelizmente, nunca mais voltará. ”

Verdade… Os jovens de hoje não imaginam como eram as crianças e jovens tempo atrás, éram felizes… O pouco que tínhamos era compartilhado em brincadeiras simples, alegres, sadias. As briguinhas eram normais mas no final se davam as mãos e não guardavam mágoas. Ahhh!!! Bons tempos aqueles.

Autor Desconhecido