O camafeu substituto de Raphinha no Brasil mostra que ele pode fazer parte da Copa do Mundo do próximo ano

Ele pode ter jogado apenas 25 minutos, e pode ter jogado apenas contra a Colômbia, uma seleção que lutou até agora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas Raphinha chamou a atenção de todos naquele jogo do Brazilt. A tarefa de entrar em um time com tanto talento ofensivo será sempre uma proposta difícil, mas o jogador de 24 anos floresceu em seu curto período em Barranquilla, fazendo com que os defensores parecessem tolos ao criar várias chances. Se você realizar uma aposta online, o Brasil seria sempre favorecido no jogo, mas a Colômbia foi resoluta apesar de sofrer embaraço nas mãos do sistema de ataque de Tite.

O jogador do Leeds United ganhou seu segundo lugar para seu país, já que o Brasil estabeleceu uma diferença de seis pontos no topo de seu grupo de classificação – tudo menos garantir seu lugar no avião para o Qatar no próximo ano. Com tanta preocupação com Neymar alegando que a Copa do Mundo dos próximos anos será sua última, a Seleção pode se confortar em saber que eles têm uma infinidade de alas capazes nas fileiras, todos lutando por seu lugar.

Raphina e Anthony injetaram no jogo um ritmo muito necessário, especialmente durante uma época em que parecia que as coisas tinham ficado sem ritmo e que as chances estavam se tornando cada vez mais difíceis de serem encontradas. A bola de Raphinha para o homem do Ajax não foi capaz de encontrar as costas do ex-goleiro do Arsenal David Ospina, mas houve muito encorajamento das linhas laterais, pois Tite, assim como o capitão Thiago Silva, se juntaram aos elogios à estrela em ascensão da Premier League.

“Se tivéssemos conseguido vencer, estaríamos falando mais sobre eles”. Os rapazes mostraram uma qualidade que eu mal vi em mais de dez anos com a seleção brasileira [dos recém-chegados], disse o jogador do Chelsea.

“É muito legal ver Raphinha e Antônio mostrando personalidade”. Em termos de relacionamento, falta um pouco, mas o indivíduo está em um nível elevado”.

Embora ele possa ter impressionado seus colegas internacionais, é preciso que haja mais consistência nas atuações do brasileiro na Premier League. Você pode driblar quantos defensores quiser, mas no final das contas, se a bola não estiver rasgando o fundo da rede, não há muito sentido – sob um time como o de Marcelo Bielsa, onde se espera que todos joguem pela equipe e trabalhem duro esses atributos sozinhos, só até aqui.

O time de Yorkshire tem lutado em sua segunda temporada na primeira divisão inglesa até agora nesta temporada, registrando apenas seis pontos de seus sete jogos iniciais – olhando para fora do ritmo contra equipes como Liverpool e Manchester United, onde foram derrotados de forma abrangente. O Leeds foi uma lufada de ar fresco quando surgiu pela primeira vez, mas correm o risco de perder o ritmo muito rapidamente se os jogadores como o Raphina e o Manchester United não começarem a ter um desempenho mais consistente.

Três gols nesta temporada é um retorno respeitável, e enquanto ele está jogando bem o suficiente para ganhar uma convocação para o time de Tite, você tem a sensação de que se ele fosse destacado em um papel mais avançado, semelhante à sua posição na seleção nacional, ele teria a liberdade de correr contra jogadores e colocar bolas na caixa para admitir um calibre de jogador superior ao que ele lida na Elland Road.

O futuro parece brilhante para o Brasil com sua esteira transportadora de talentos famintos aparentemente sem fim, e se Raphina puder continuar em seu caminho atual e pegar bonés nas eliminatórias no caminho para o Qatar, ele poderia provar ser um Plano B muito sensato para sair do banco como um mínimo e o tempo dirá se ele pode marcar gols suficientes para se classificar para a escalação inicial em novembro próximo.