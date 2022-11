Espiritualista explica como identificar se ela está afim de você, mesmo ignorando!

A arte da conquista ainda é um verdadeiro mistério para muitas pessoas. Entender o que significam alguns sinais, pode ser um grande desafio para quem está tentando conquistar uma pessoa. Não é à toa que muitos homens perguntam: como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando?

Maicon Paiva, que é Espiritualista e fundador do Espaço Recomeçar, uma casa de apoio espiritual que atende em São Paulo e online, conta que alguns sinais podem ser difíceis de interpretar, como é o caso de uma pessoa que parece ignorar a outra.

“Em alguns casos, a pessoa pode ignorar a outra apenas para testar o interesse do outro. É uma forma de descobrir se a pessoa está realmente afim ou se está apenas jogando com seus sentimentos”, explica o Espiritualista.

Quando uma mulher te ignora o que significa?

Homens e mulheres podem ter comportamentos parecidos no jogo do amor. Mas muitos homens têm dificuldade em interpretar os sinais de uma mulher interessada, já que eles podem ser bastante confusos.

Quando uma mulher ignora durante a paquera, por exemplo, pode ser que ela esteja interessada, mas não queira parecer fácil. “Ignorar a pessoa que está tentando seduzi-la também é uma forma de não se mostrar fácil para o outro e manter o jogo da conquista muito mais atrativo”, explica Maicon Paiva.

Portanto, Maicon orienta que o fato dela ignorar pode indicar várias situações: “pode ser que ela esteja interessada, pode ser que ela esteja apenas te testando ou que esteja fazendo joguinhos com você. Mas também pode indicar que ela não está afim, tudo precisa ser considerado”.

Quando a pessoa que você gosta te ignora?

Não é nada fácil quando a pessoa que você gosta te ignora. De acordo com Maicon Paiva, muitas pessoas chegam até o Espaço Recomeçar justamente por essa situação.

“Muitas pessoas procuram atendimento espiritual porque estão cansadas de serem ignoradas pela pessoa amada. Elas querem mudança, querem ser notadas de verdade. Por isso, meu atendimento é voltado para ajudar pessoas que querem encontrar a felicidade no amor de forma definitiva”, explica o Espiritualista.

O que leva uma pessoa a te ignorar?

Maicon também conta que muitos motivos levam uma pessoa a ignorar a outra. Por isso, muitas pessoas chegam até o Espaço com a seguinte dúvida: como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando?

“Homens e mulheres possuem essa grande dúvida, pois é difícil lidar com o fato da pessoa amada estar te ignorando. Em casos assim, eu busco entender porque essa pessoa está ignorando o consulente. Depois, juntos, buscamos a melhor solução para esse problema”, orienta o Espiritualista.

Por que ela me ignora, mas vive me olhando?

Outra dúvida que Maicon responde com frequência em seus atendimentos é: por que ela me ignora, mas vive me olhando? “Se a pessoa mantém o olhar, mantém o diálogo, mas dá sinais de que está te ignorando, esse pode ser um forte indício de que ela gosta de você, mas não quer tornar o jogo fácil. Em casos assim, é preciso saber como lidar com a situação para não colocar tudo a perder”, explica Maicon.

Quanto mais desprezo, mas ela corre atrás

Para finalizar, também vamos falar de uma situação contrária, que é quando a pessoa despreza e a outra começa a correr atrás. “Isso acontece quando a pessoa começa a se valorizar, a se colocar em primeiro plano. Após isso, a pessoa que estava ignorando passa a ter medo de perder o outro e começa a correr atrás”, explica o Espiritualista.

