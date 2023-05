Marcas globais populares criadas no Brasil

O Brasil é um país fantástico com uma longa e rica tradição. A sua identidade cultural única e a sua estética criativa conferem à indústria brasileira um potencial que não se encontra noutras partes do mundo. Existem muitas marcas de sucesso no Brasil que, depois de se tornarem populares no país, expandiram os seus negócios e internacionalizaram-se.

Vamos dar uma olhadela em algumas das marcas mais populares do mundo que foram criadas no Brasil.

H.Stern

Há mais de 40 anos, a empresa de jóias H.Stern produz jóias com estilo a partir de pedras preciosas brasileiras. A marca rapidamente ganhou reconhecimento em todo o mundo e atualmente possui 80 lojas em 12 países. Várias estrelas de cinema usam as jóias da Stern em grandes eventos.

Havaianas

A marca de moda brasileira foi lançada em 1962. A Havaianas foi a primeira a lançar o chinelo em borracha, com um padrão na parte interna da sola. O calçado prático, barato e fácil de usar da empresa tornou-se um grande sucesso no mercado internacional. Havaianas redesenhou completamente os chinelos em meados da década de 1990. Actualmente, Havaianas tem uma vasta gama de chinelos e sandálias para todas as ocasiões e exporta para 80 países em todo o mundo.

Dumond

A empresa brasileira de calçados Paquetá foi fundada em 1945. Actualmente, produz sapatos, malas e acessórios para senhora e é um dos maiores fabricantes de calçado do país. Os elegantes sapatos femininos da Dumond são exportados para mais de 50 países. A Paquetá também produz modelos com as marcas: Atelier Mix, Esposende, Gaston, Lilly’s Closet, Paquetá, Paquetá Esportes, Capodarte e Ortopé.

Melissa

Esta é outra marca de calçado. Começou em 1979, quando a Grendene começou a fazer sapatos de plástico. Rapidamente esses sapatos se tornaram populares no Brasil. A empresa tornou-se rapidamente num gigante do mercado de calçado, e os sapatos de plástico Melissa começaram a ser fabricados também para exportação. A marca colabora com designers de renome e criadores de tendências, mantendo o preço dos sapatos acessível. Para além da Melissa, surgiram marcas como Ipanema, Grendha, Rider e os seus sapatos são exportados para 90 países.

Colcci

A marca de vestuário Colcci foi fundada em 1986. A Colcci é conhecida pelas suas calças de ganga de corte perfeito, bolsas e acessórios únicos. A marca é mais orientada para os jovens. Os desenhos da Colcci são inspirados na literatura brasileira, no folclore mexicano e na cultura hip hop, e as imagens da marca estão repletas de referências latino-americanas. Esta marca brasileira popular e de renome internacional produz vestuário a preços acessíveis e é o maior fabricante de vestuário da América Latina.

Natural & Co.

A Natura Cosméticos foi fundada em 1969 e actualmente opera em nove países. Fabrica produtos cosméticos a partir de ervas naturais cultivadas no Brasil. Produz produtos decorativos e de cuidado, perfumes, acessórios e muitos outros artigos. A Natura Cosméticos estabeleceu parcerias com instituições de caridade e fundações ambientais em todo o mundo.

Santos Brasil

O Brasil, o maior produtor de café do mundo, fornece ingredientes de café a quase todos os países do mundo. A Santos Brasil é uma marca de café de renome mundial. Oferece uma vasta gama de cafés com uma variedade de sabores e aromas e é muito popular em muitos países. A empresa fornece café em grão à Europa de Leste e à América Latina.

Brahma

A pequena Manufactura de Cerveja Brahma foi fundada no Rio de Janeiro em 1888, quando nasceu a marca de cerveja Brahma. Naquela época, a cerveja era engarrafada em barris de madeira. Em 1934, surgiu a cerveja Brahma engarrafada, que se tornou muito popular no Brasil. Seguiram-se os mercados internacionais nos EUA e no Japão. Actualmente, a cerveja Brahma está entre as dez marcas de cerveja mais vendidas em muitos países.

O Brasil tem muitas marcas fantásticas e muitas marcas brasileiras são conhecidas fora do país e têm sucesso noutras partes do mundo.