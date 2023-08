Qual TV Box é melhor para você?

Se você está pensando em comprar e está pesquisando preços de TV Box, é importante entender melhor esse aparelhinho e o que ele vai fazer por sua TV (e por sua vida!). Apesar de pequenos e discretos, eles conseguem, literalmente, transformar sua TV e sua experiência em assistir diversos conteúdos. Entenda melhor como funciona:

O que é uma TV Box?

Uma TV Box é um dispositivo de streaming que se conecta à internet, e que transforma sua televisão em uma Smart TV. É uma pequena caixa ou “stick”, como algumas marcas o chamam, que se conecta à sua TV através de uma porta HDMI, permitindo o acesso a uma variedade de aplicativos e serviços de streaming.

Com uma TV Box, você pode assistir a filmes, séries, vídeos do YouTube e acessar a muitos conteúdos audiovisuais na tela grande da sua TV.

Como funciona a TV box?

A TV box funciona de um jeito bem fácil, basta ter wi-fi disponível para que seja possível fazer a configuração. Geralmente, esses aparelhos vem com o próprio sistema operacional, memória e processador.

Num primeiro momento, será preciso instalar aplicativos que por ventura não vieram no produto, na lojinha de apps disponível. Assim como acontece com smartphones em geral.

Será preciso fazer algumas atualizações rápidas também. Depois, é só logar nos serviços que desejar e começar a assistir!

As melhores TV Box do mercado

Antes de escolher seu aparelho, pesquise qual deles atenderá melhor suas necessidades. Alguns podem não trazer o aplicativo correspondente ao streaming que você quer, ou não permitirem baixar.

Há também alguns aparelhos que acompanham controle remoto e outros que necessitam do uso do celular. Entre os mais vendidos atualmente estão:

Roku Express

Pequeno e discreto, vem com controle remoto. Há a versão tradicional e a versão 4K. Ainda não permite a instalação do app Star no Brasil.

Fire Stick

Produto da Amazon, dá destaque à programação do Prime TV, mas é possível instalar diversos outros apps e também disponibiliza jogos.

Aquário

Vem com controle remoto e permite experiência de imagem 4K. Também é possível instalar e utilizar a versão no celular do controle remoto. A maioria dos apps já vêm instalado.

Xiaomi

Queridinho dos fãs de Android, permite a instação de praticamente todos os serviços de streaming, além das vantagens de se conectar à conta Google do usuário.

Google Chromecast

Assim como os outros, também é uma boa pedida para quem deseja transmitir facilmente seus vídeos do celular para a TV. Seu controle geralmente se dá por meio do smartphone.

Todos podem ser acoplados a uma TV comum, mesmo que ela não seja Smart, transformando-a. Eles também podem ser conectados em TVs Smart, sem nenhum problema, permitindo acesso aos aplicativos da mesma forma.

Preços de TV Box: tem que pagar mensalidade?

Muita gente acha que terá de pagar mensalmente pela TV Box. No entanto, o aparelho em si não cobra nenhuma mensalidade. Cabe a você pesquisar o que melhor se encaixa em seu orçamento.

No entanto, vale lembrar: alguns aplicativos e serviços disponíveis na TV Box podem exigir assinaturas pagas à parte para acesso ao conteúdo premium. Alguns exemplos comuns incluem Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, HBOMax, entre outros. Mas também existem aplicativos gratuitos que oferecem conteúdo, como YouTube e Pluto TV, mas que podem conter anúncios.