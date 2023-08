Drex: a primeira moeda digital oficial do Brasil

O Banco Central anunciou recentemente a implementação da primeira moeda digital oficial do país: Drex. De acordo com o Banco Central, cada letra da nova moeda corresponde a uma particularidade: o D representa o digital; o R o real; o E a palavra eletrônica; e o X transmite a ideia de modernidade e de conexão.

Conheça o Drex

De acordo com informações do Banco Central, o Drex vai oferecer um ambiente seguro e regulado para geração de novos negócios e o acesso mais democrático às vantagens da digitalização da economia.

Diferente das criptomoedas, que a cotação é vinculada a um mercado bastante volátil, o Drex terá o mesmo valor do real, ou seja, 1 Drex valerá 1 real. Além disso, a moeda terá garantia do Banco Central.

A intenção da primeira moeda digital do Brasil é agilizar operações financeiras de valor. Os correntistas poderão criar carteiras virtuais em bancos para fazer as transações. Ou seja, o Drex pode ser encarado como um ‘primo do PIX’, mas com diferenças de escalas e valores.

Cabe destacar que o Pix precisa cumprir uma série de processos de segurança em operações comerciais, enquanto o Drex poderá ser utilizado para aquisição de imóveis ou veículos, por exemplo.