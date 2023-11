Quatro dos melhores caça-níqueis da Gameplay

A Gameplay tem desenvolvido software para estabelecimentos de jogos de azar on-line desde 2013. Abaixo estão os melhores caça-níqueis da gama deste provedor.

Pharaoh

Esse caça-níqueis foi apresentado ao público em 2014. Seu tema é dedicado à busca de tesouros em tumbas egípcias. A variação do caça-níqueis está no nível médio e seu pagamento teórico é de 94,7%. O site de cassinos considera essa slot a melhor em seu gênero.

O tamanho da aposta mínima no jogo é igual a 1 moeda e a máxima é de 100 moedas do jogo. Em uma única rolagem, o jogador pode ganhar até 40 mil créditos. As combinações de prêmios podem ser feitas em 20 linhas de pagamento fixas.

O campo de jogo é padrão – 3 linhas e 5 tambores. Entre as opções adicionais da máquina, podemos destacar:

Rodadas de pergaminhos grátis.

Jogo de bônus.

Símbolos especiais Scatter e Wild.

As combinações de prêmios podem ser feitas a partir de 2 ícones, mas somente com alguns ícones, a saber, os dois mais baratos – Ankh e Círculo – e os dois mais caros – Anúbis e Faraó. As combinações com o primeiro dão a você entre 2 e 50 moedas, enquanto as do segundo dão a você entre 5 e 1.000 moedas.

O símbolo selvagem do jogo foi apresentado na forma de um pássaro egípcio. Ele pode participar da composição das combinações de prêmios substituindo os ícones ausentes. Os símbolos de bônus são dois: Scatter e Bonus. O primeiro é responsável pela ativação das rodadas de giros grátis e o segundo aciona o jogo de bônus.

Três Reinos

Essa máquina pertence ao gênero asiático. Ela foi desenvolvida em 2019. A variação da slot está em um nível médio e sua taxa de retorno é de 94% em teoria. Em uma rodada, você pode ganhar um valor não superior a 1 milhão e 200 mil moedas.

O tamanho da aposta mínima é de 6 créditos e o máximo que o jogador pode colocar é de 150 créditos por rodada. O campo de jogo é apresentado de forma padrão – na forma de 3 linhas e 5 tambores.

Os recursos adicionais do caça-níquel são:

Símbolos empilhados e em expansão.

Símbolo de dispersão.

Símbolo Wild.

Jogo de bônus.

Rodadas Freespins.

Os ícones baratos da máquina foram feitos na forma de:

Espada.

Cavalo.

Lança.

Um leque.

Uma garota.

Guerreiro.

As combinações com eles podem render de 5 a 800 créditos. Os dois ícones mais caros do jogo são o Homem de Branco e o Homem de Verde. Esses pictogramas podem criar combinações de prêmios de 2 ou mais peças. Para combinações com eles, o usuário recebe de 2 a 2.000 moedas do jogo.

Trick or Treat

Esse caça-níqueis foi lançado em 2018 e seu gênero é mágico. O tamanho da aposta mínima no jogo é de 0,6 moedas, e a aposta máxima é de 600 moedas. Em uma rolagem, você pode ganhar até 320 mil créditos.

A volatilidade dos caça-níqueis está no nível médio e a taxa teórica de retorno para o jogador chega a 94,3%. O campo de jogo tem 5 cilindros, colocados em linhas triplas. As combinações vencedoras são determinadas por 20 direções fixas.

Para fazer uma combinação de prêmios, será necessário coletar em uma das linhas de pagamento de 3 a 5 pictogramas idênticos. Os ícones baratos da máquina foram estilizados na forma de:

Bola mágica.

Lápide.

Lua.

Vassoura.

As combinações com os ícones acima podem render de 5 a 100 moedas do jogo. Os ícones de pagamento médio são Chapéu, Tubos de ensaio, Frasco e Aranha. As combinações com eles trarão ao usuário de 15 a 200 créditos.

O ícone mais lucrativo do jogo é a Bruxa. As combinações com ela podem dar 30, 150 ou 800 moedas do jogo. O símbolo Wild aqui é apresentado na forma de um ícone do Esqueleto com a inscrição do mesmo nome. Também entre os símbolos especiais estão o Bônus e o Scatter. O primeiro ativa o jogo de bônus e o segundo, as rodadas de giros grátis.

Cleópatra

Esse caça-níqueis é dedicado ao Egito. Foi lançado em 2019. A volatilidade da máquina está em um nível médio e o RTP chega a 94,3%. O tamanho da aposta permitida varia no intervalo de 1,5 a 1.250 moedas.

O pagamento máximo em um scroll pode chegar a 33 milhões 812 mil 500 moedas. As combinações vencedoras são determinadas por 50 direções diferentes. A área de jogo tem 3 linhas e 5 cilindros.

Os ícones que pagam pouco são ícones de cartas de baralho. As combinações com eles darão de 5 a 30 créditos. Os símbolos médios são o Ankh, o Anel e o Espelho, que rendem de 10 a 75 moedas. O ícone mais lucrativo é feito na forma do personagem principal do jogo – Cleópatra. As combinações com ele darão 20, 35 ou 100 créditos.