Curso de teste de software: Saiba como escolher seu próximo guia na carreira

O mundo da tecnologia é bastante abrangente e apresenta inúmeras oportunidades de trabalho, principalmente para quem está à frente dos desenvolvimentos, como os responsáveis pela realização do teste de software.

Com os consumidores cada vez mais exigentes, empresas de pequeno, médio e grande portes estão investindo pesadamente na contratação de testadores de software para garantir que suas aplicações digitais e programas sejam funcionais e confiáveis ao usuário final.

Se esta é uma área que te chama atenção, mas não sabe muito bem por onde começar, se liga neste artigo, pois além de apresentar a profissão, vamos dar dicas importantes para você escolher o melhor curso de teste de software online.

O trabalho de teste de software

O teste de software exige do profissional uma visão muito mais ampla das aplicações. Afinal, não basta apenas seu conhecimento técnico. É preciso entender o comportamento do programa e como o usuário final vai lidar com a ferramenta em caso de erros e falhas inesperadas.

Por isso, o trabalho dos testadores de software leva a testes exaustivos e profundos do app como um todo, em busca de cada possível bug ou brecha que torne a experiência ruim, desconfortável ou até mesmo insegura. Tudo isso para, no fim, entregar uma aplicação 100% funcional e que atenda todas as expectativas dos clientes.

Vale a pena se tornar um testador de software

A área de tecnologia está em constante evolução. E, claro, oportunidades não faltam nesta área. Porém, há alguns setores que já estão muito saturados, enquanto outros não estão recebendo a devida atenção. Neste caso, ser testador de software pode ser uma espécie de atalho não só para a entrada no mercado de trabalho, mas também para um crescimento rápido na sua carreira.

Com uma mudança de perspectiva, as empresas estão com falta de mão de obra qualificada. Agora, além de um design atrativo, a exigência do consumidor pede também que os programas oferecidos funcionem perfeitamente, aumentando ainda mais a procura por testadores de software, em meio à expansão do mercado de QA (Quality Assurance).

Trabalhar neste setor tem grandes vantagens. Além do crescimento constante, sua atividade não fica nichada a determinados setores. Assim, você pode trabalhar com teste de software de diversas empresas e de diferentes setores do mercado. Ao mesmo tempo, é possível expandir a atuação de testador de software para além da análise, encarando desafios de automação de processos.

Se ser um testador de software te chama a atenção, talvez seja o momento de você dar o próximo passo da sua carreira. E o caminho mais fácil e rápido – e de forma online – para isso será apresentado para você logo abaixo.

Curso de teste de software: Faça sua escolha

Com a rotina agitada e responsabilidades diárias, buscar o desenvolvimento profissional está longe de ser uma tarefa fácil. Por isso, um bom curso de teste de software online é a melhor solução para você que quer se posicionar melhor no mercado de trabalho, mas não tem muito tempo ou flexibilidade para se dedicar aos estudos. E para você não ficar na mão na hora de escolher onde estudar, seguem aqui algumas dicas:

Reconhecida: A instituição responsável pelo curso precisa ser reconhecida pelo mercado de trabalho, potencializando suas chances de crescimento.

Aulas: Para além dos conceitos básicos, as aulas precisam apresentar conteúdos profundos e atualizados da área de teste de software, como automação de teste e Quality Assurance.

Mão na massa: Claro que a teoria é um ponto fundamental de um bom curso online. Porém, é indispensável que as aulas incluam tarefas práticas, simulando o que o aluno vai encontrar na vida real.

Engajamento: Outra exigência de um curso de teste de software é ter tutores renomados, experientes e que estejam disponíveis para auxiliar os alunos durante seus estudos.

Flexibilidade: A rotina nem sempre ajuda em nossas metas, mas o estudo é imprescindível para quem quer trabalhar com teste de software. Por isso, as aulas devem ter horários flexíveis, permitindo você estudar quando quiser e puder.

TripleTen: Se inscreva no melhor curso de teste de software do Brasil

Como o conhecimento é a base para se tornar um testador de software de qualidade e que se destaque entre a concorrência, escolher uma instituição de ensino adequada vai te garantir as melhores ferramentas para exercer suas atividades, independente do setor de atuação.

Por isso, seguindo o checklist anterior, a TripleTen preenche todos os requisitos de um excelente curso de teste de software – também conhecido como analista de QA. Esta é a melhor opção para você que quer se tornar um testador de software.

O curso de teste de software da TripleTen possui uma grade curricular completa e atualizada, tutores engajados, grupos de estudos e, claro, flexibilidade para você adequar as aulas à sua rotina, não o contrário.

Na TripleTen, são mais de 5 mil alunos graduados, com 87% deles sendo chamados por empresas em menos de seis meses. Os salários variam ainda são bem atraentes, variando entre R$ 3,9 mil e R$ 7,6 mil mensais.

