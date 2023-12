A inteligência artificial na medicina: diagnóstico e tratamento

Centros de saúde cada vez mais modernos buscam otimizar o tempo de atendimento e personalizam terapias conforme dados de pacientes.

Sem dúvida, 2023 foi o ano das inteligências artificiais, o que significou um salto

incomparável em relação ao uso da tecnologia nas mais diferentes áreas de

atuação. Isso reflete tanto na necessidade de elaborar aulas extensivas presenciais

mais atrativas para os alunos, quanto na constante atualização do currículo,

preparando os futuros profissionais para atuar em conjunto com máquinas e

sistemas cada vez mais complexos.

Nos últimos anos, especialmente por conta da pandemia, a medicina avançou em

diversos aspectos, e a chegada das IAs levanta muitas discussões sobre o futuro da

atuação médica. Afinal de contas, elas tornam possível simular inúmeras situações

que dizem respeito a diagnósticos e tratamentos, ampliando as opções disponíveis

hoje.

Entenda o papel da tecnologia nos avanços na medicina

A medicina é uma das áreas de atuação mais antigas do mundo e se desenvolve ao

longo do tempo em função de novas descobertas. Se antes os pacientes nem

podiam sonhar com anestesia, atualmente, a recuperação após cirurgias é cada vez

mais rápida, e tratamentos de doenças ficam cada vez menos invasivos, graças às

descobertas científicas possibilitadas pela tecnologia.

Quando falamos em tecnologia, não estamos falando simplesmente de

processamento de informações por computadores, mas também de ampliar o

alcance do saber médico. Antes restritos a procedimentos em laboratório, muitos

profissionais da saúde hoje contam com as IAs para executar processos mais

complexos, resultando em descobertas mais rápidas e eficientes.

Áreas da medicina em que IAs já estão sendo utilizadas

Embora as inteligências artificiais tenham ganhado popularidade de forma recente,

seu uso dentro e fora da medicina já acontece faz tempo. Máquinas de escaneamento de tecidos, mapeamento genético e até mesmo o monitoramento de

infecções, como ocorreu na pandemia, são exemplos de áreas em que as IAs já

atuam na medicina.

Análise de imagens e diagnósticos clínicos

Hoje, muitos pesquisadores utilizam sistemas inteligentes para identificar padrões

em análises de grandes lotes de imagens. Isso permite ''ensinar'' esses programas a

identificarem diferentes estágios de doenças, como câncer, permitindo que

tratamentos sejam iniciados mais cedo e tenham maior eficácia.

Monitoramento e prevenção de crises em pacientes

A inteligência artificial também já é utilizada para mapear e prever o comportamento

do organismo de alguns pacientes, identificando a recorrência de crises de epilepsia

e hipoglicemia. Ao gerar um histórico cronológico, é possível indicar tratamentos

direcionados para cada paciente, reduzindo a intensidade das crises mais graves.

Atendimento e cuidado aos pacientes

É bem comum o uso de totens de autoatendimento em clínicas de saúde e

hospitais, especialmente após a necessidade de isolamento social na pandemia.

Atualmente, esses totens conseguem obter dados precisos de cada paciente,

reduzindo o tempo de atendimento e automatizando processos como resgatar

prontuários.

Em alguns hospitais e atrelado à telemedicina, essas inteligências artificiais

conseguem monitorar o quadro de pacientes internados, registrando informações

como sinais vitais, resultados de exames e receitas. O próprio paciente pode

acionar um enfermeiro ou registrar como está se sentindo, de forma autônoma e

instantânea.

Impactos do uso da IA na qualidade de atendimento e privacidade de pacientes

É fato que a tecnologia pode contribuir de inúmeras formas com a medicina, e

muitos dos avanços recentes só foram possíveis pelo desenvolvimento de sistemas

inteligentes e muita pesquisa. Porém, a medicina ainda é uma área de humanos que

lidam com humanos, e a interferência das máquinas nesse ambiente gera ruídos.

Em projetos de pesquisa, uma inteligência artificial pode analisar uma grande

quantidade de imagens, com a finalidade de melhorar em tempo e precisão o

diagnóstico de algumas doenças. Porém, para que isso aconteça, é necessário o

uso de um extenso banco de imagens de exames, o que envolve a autorização de

pacientes e o uso ético por parte dos profissionais.

Em tempos em que a internet está cada vez mais presente, a telemedicina também

surge como alternativa para ampliar o alcance do atendimento médico, mas a

proximidade entre médico e paciente é colocada em jogo. Diagnósticos mais rápidos

podem significar uma resposta mais eficaz a um tratamento, mas diferente dos

humanos, as máquinas ainda não observam todos os detalhes, o que alerta para os

riscos de depender exclusivamente das IAs nesse tipo de atendimento.