Vindima de Altitude 2020 é lançada em Santa Catarina

Florianópolis, a Ilha da Magia foi o palco que, na noite desta quinta (13), recebeu o lançamento estadual da 7ª Vindima de Altitude que ocorrerá entre os dias 28 de Fevereiro à 29 de Março de 2020 na Serra Catarinense.

O evento foi realizado na sede do SEBRAE e contou com a presença do Deputado Estadual Marcius Machado, ao qual dedicou à São Joaquim o Título de Capital Catarinense dos Vinhos de Altitude e também com a presença de diversos produtores de vinhos, imprensa e convidados.

“É uma grande satisfação para nós, estarmos na casa do empreendedorismo que é o SEBRAE, lançando a 7a Vindima de altitude que é um evento que trás somente benefício para São Joaquim e a região, este é um evento que não pode parar para que façamos a divulgação do Enoturismo, dos vinhos finos de altitude que levam o nome de São Joaquim e da Serra Catarinense para todo o Brasil”. Respondeu O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes.

“É importante lembrar que o setor começou começou há 20 anos atrás a plantar vinhos finos de altitude e que atraiu empresários e investidores de outras regiões justamente pela qualidade do terroir da altitude de Santa Catarina. E desde, aquela época, o SEBRAE foi parceiro no desenvolvimento dessa cultura, por isso agradecemos ao SEBRAE e presença dessas pessoas que vieram para lançamento da 7ª Vindima de Altitude que eu tenho certeza que será um grande sucesso.” Destacou o Presidente da Vinhos de Altitude Eduardo Bassetti.

As festividades da 7ª edição da Vindima de Altitude, iniciam no dia 28 de fevereiro e seguem até 29 de março.

O Festival da Vindima, ocorre nos dias 6, 7 e 8 de março, em São Joaquim!

Imagens São Joaquim Online e Douglas Anderle

Veja as imagens do evento:

