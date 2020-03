Festival Vindima de Altitude começa nesta sexta-feira, na Serra Catarinense

Nos dias 6, 7 e 8 de março ocorre em São Joaquim o Festival da Vindima. Nos três dias de evento, o público poderá degustar vinhos finos de altitude, harmonizados com queijos serranos. A programação ainda conta com apresentações culturais. A programação completa pode ser conferida no site www.vindimadealtitude.com.br

É tempo de colheita da uva, o mês de março marca o resultado de muitos meses de trabalho nos vinhedos da Serra Catarinense. A estimativa dos produtores é colher sejam mais de 1,2 toneladas da fruta em 2020. Quantidade suficiente para elaborar cerca de 1 milhão de garrafas de vinhos finos de altitude.

Se a promessa é de ter uma das maiores e melhores safras dos últimos anos, vale celebrar. No próximo fim de semana dias 6, 7 e 8 de março, as 15 vinícolas participantes da 7ª edição da Vindima de Altitude se reúnem no Festival da Vindima.

O evento, reúne na sexta-feira, 6, às 18h, autoridades, convidados, moradores da da região e visitantes. Um momento único para apreciar bons vinhos finos de altitude, harmonizados com queijos serranos e se divertir ao som de artistas locais e regionais. O evento ocorre no Centro de Eventos Paroquial – CEP, na Praça João Ribeiro, no Centro de São Joaquim.

Neste ano, o visitante poderá levar a taça personalizada da degustação pra casa. Ela tem um custo R$25. NO Festival, o valor das degustações variam de vinícola para vinícola e partem de R$5. O evento utilizará moeda própria, as Vindimas. Além dos vinhos e espumantes, também serão comercializados sucos de uva.

Na sexta-feira, 6, ocorre a solenidade oficial de abertura do Festival Vindima de Altitude, a partir das 18h. A música fica por conta de Bruno Jacomel e Duo de Cordas.

No sábado, 7, os estandes com degustações estarão abertos das 16h às 23h. Haverá apresentação do Balé Dinâmico às 16h30, Gympeduo às 17h15, Trio Trevo às 19h e o Seiferts às 21h30.

No domingo, 8, a programação inicia às 15h e segue até às 20h, com degustação nos estandes, apresentação do grupo CTG Invernada Artística, Martinez & Diana e para encerrar, às 18h30, o show da banda Trio Malbec.

Experiência nas Vinícolas

Além do Festival, a programação ocorre também nas Vinícolas. Em 2020, cerca de 40 mil visitantes devem aproveitar a programação da 7ª edição da Vindima de Altitude. A temporada da colheita, segue até 29 de março, nas vinícolas localizadas nas cidades de São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Retiro e Campo Belo do Sul. Todas oferecem programação especial com visitação aos vinhedos, sunsets, piqueniques,tramontos, almoços e jantares harmonizados e atrações musicais.

A Vindima de Altitude é organizada pela Associação Vinhos de Altitude e Produtores Associados e, neste ano, tem o patrocínio oficial do BRDE, apoio do Sebrae/SC, Aproserra, IFSC Urupema, Boccati, prefeitura de São Joaquim e governo de Santa Catarina. Programação completa no site www.vindimadealtitude.com

S exta- feira – 06 de março

Leoni De Veneza

Visita e degustação às 10h e 15h

Contato para reservas e informações: (49) 99967-3668 – (49) 99973-1135 (whatsApp) – vinicola@leonedivenezia.com.br

Vinícola Thera

Wine bar das 19h às 22h30 | degustação com visitação ás 17h

Reserva pousada: (48) 99679 4545 WhatsApp | Wine Bar e demais programações: (48) 99679 4545 WhatsApp – reservas@vinicolathera.com.br

Vinícola Villa Francioni

Visita na vinícola com três modalidades de tours

Contato para reservas e informações: (49) 3233-8200 (49) 99983-1018 WhatsApp – eventos@villafrancioni.com.br

Vinícola Vinhedos Do Monte Agudo

Sunset das 17h30 às 19h | almoço harmonizado ás 12h | jantar harmonizado às 20h | piquenique das 11h às 17h

Contato para reservas e informações: (49) 3015-9177 – monteagudo@monteagudo.com.br

Vinícola Pericó

Visitação seguida de degustação às 09h e 14h

Contato para reservas e informações: (49) 3233-1100 | (49) 99922-4499 WhatsApp – vinicolaperico@vinicolaperico. com.br

Sábado – 07 de março

Abreu Garcia

Visitação seguida de almoço harmonizado das 11h às 15h | sunset nos vinhedos das 17h às 19h.

Contato: (48) 3322-3995 ou (49) 3241-7600 – eventos@abreugarcia.com.br

Leoni De Veneza

Visitação e degustação guiada ​ às 10h, 15h e 17h | degustação premium às 11h | almoço harmonizado às 11h | jantar harmonizado às 20h | piquenique às 11h às 16h

Contato para reservas e informações: (49) 99967-3668 – (49) 99973-1135 (whatsApp) – vinicola@leonedivenezia.com.br

Vinícola Thera

Sunset com dj thon soriedem e mesa de frios às 17h30 às 20h30 | wine bar das 12h às 15h e das 19h às 22h30 | degustação com visitação ás 11h, 15h e 17h

Reserva pousada: (48) 99679 4545 WhatsApp | Wine Bar e demais programações: (48) 99679 4545 WhatsApp – reservas@vinicolathera.com.br

Vinícola Villa Francioni

Wine safaris às 14h30 | degustação harmonizada ao pôr do sol às 18h

Contato para reservas e informações: (49) 3233-8200 (49) 99983-1018 WhatsApp – eventos@villafrancioni.com.br

Vinícola Vinhedos Do Monte Agudo

Sunsets das 17h30 às 19h | almoço harmonizado ás 12h | jantar harmonizado às 20h | piquenique das 11h às 17h

Contato para reservas e informações: (49) 3015-9177 – monteagudo@monteagudo.com.br

Vinícola Pericó

Visitação seguida de degustação às 10h | degustação seguida de almoço às 12h

Contato para reservas e informações: (49) 3233-1100 | (49) 99922-4499 WhatsApp – vinicolaperico@vinicolaperico. com.br

Vinícola Villaggio Bassetti

Tramonto das 17h30 às 20h (lotado)

Contato para reservas e informações: (49) 99182-8862 – administrativo@ villaggiobassetti.com.br

Domingo – 08 de março

Abreu Garcia

Almoço especial dia internacional da mulher às 12h

Contato: (48) 3322-3995 ou (49) 3241-7600 – eventos@abreugarcia.com.br

Leoni De Veneza

visitação e degustação guiada às 11h | degustação premium às 11h | almoço harmonizado às 12h

Contato para reservas e informações: (49) 99967-3668 – (49) 99973-1135 (whatsApp) – vinicola@leonedivenezia.com.br

Vinícola Thera

Wine bar das 12h às 15h | degustação com visitação ás 11h

Reserva pousada: (48) 99679 4545 WhatsApp | Wine Bar e demais programações: (48) 99679 4545 WhatsApp – reservas@vinicolathera.com.br

Vinícola Villa Francioni

Visita na vinícola com três modalidades de tours

Contato para reservas e informações: (49) 3233-8200 (49) 99983-1018 WhatsApp – eventos@villafrancioni.com.br

Vinícola Vinhedos Do Monte Agudo

Sunset wine e music às 17h | almoço harmonizado às 12h | piquenique das 11h às 17h

Contato para reservas e informações: (49) 3015-9177 – monteagudo@monteagudo.com.br

Vinícola Pericó

Visitação seguida de degustação com agendamento.

Contato para reservas e informações: (49) 3233-1100 | (49) 99922-4499 WhatsApp – vinicolaperico@vinicolaperico. com.br

Por Catarinas // Fotos Bruno Rosa // Matheus Nunes