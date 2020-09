Vinícola Leone di Venezia disputa a categoria Vinícola do ano na Wines of Brazil Awards

O Concurso Wines of Brazil Awards consagra os melhores do ramo de vinhos do país em várias categorias e também premia os melhores do ano no setor em cada campo de atuação pelo vinho brasileiro.

Reconhecido como uma das principais fontes de orientação do mercado interno e externo para identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade, o Concurso conta com um board constituído por renomados profissionais e consagrará os melhores vinhos do nosso país em diversas categorias. Há 4 anos o Prêmio Vinícola do Ano coroa o conjunto da obra entre boas práticas e a grande qualidade dos vinhos produzidos.

E agora o Concurso Wines of Brazil Awards convida a todos os apreciadores, consumidores, profissionais do vinho e viticultores a votar e eleger a Vinícola do Ano de 2020 e entre a Vinícolas do ano se destaca a Leone di Venezia, a representante dos Vinhos de Altitude que traz o classicismo das castas italianas produzidas no terroir incomparável da altitude de São Joaquim.

Para votar na Leone di Venezia basta clicar no link abaixo e escolher a Vinícola do ano 2020: