Produto novo Chegando: Villa Francioni lança Joaquim Sauvignon Blanc

O novo vinho da linha Joaquim – o Sauvignon Blanc – é a novidade da vinícola Villa Francioni e começa a chegar no mercado ainda esta semana. O primeiro lote possui 4 mil garrafas e assim como os vinhos Joaquim Tinto e Rose, o Blanc promete encantar a todos com seu frescor.

Concebido para atender demanda do mercado, o novo produto é um vinho da variedade das uvas Sauvignon blanc, de vinhedos próprios de São Joaquim e foi produzido com a excelente safra 2020. Na produção, os enólogos realizaram a prensagem direta, fermentação com levedura selecionada e baixa temperatura. O vinho levou em média seis meses para chegar ao seu ponto ideal de consumo.

PRODUTO NOVO CHEGANDO: VF lança Joaquim Sauvignon Blanc

Diferente do VF Sauvignon Blanc, que é intenso e aromático, o Joaquim, apesar de ser produzido com as mesmas uvas, é mais refrescante e leve.

Com o novo produto, a Villa Francioni chega a 15 rótulos no mercado, entre as linhas VF e Joaquim.

Paulo Scarduelli | Fotos: Rodrigo Rocha