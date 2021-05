Juliette vence o BBB21 e traz um excelente resultado para os vinhos de São Joaquim

Juliette venceu o Big dos Bigs…

A Carismática sister Juliette Freire se tornou um verdadeiro fenômeno em todo o Brasil após vencer o BBB21 na madrugada desta quarta-feira, 5, na Globo – ela disputou o prêmio de R$ 1,5 milhão com Camilla de Lucas e Fiuk. A paraibana conquistou um sucesso sem precedentes em toda a história do reality show no País.

Mas quem comemora toda esse sucesso, além dos milhões de seguidores em todo o território brasileiro, é claro, o setor de vinhos de São Joaquim, principalmente a Vinícola Pericó que teve a maravilhosa coincidência de ter o Vinho Rosé e o Espumante Juliette assimilado a todo esse sucesso midiático da sister que tem o mesmo nome e mesma grafia de um dos principais vinhos produzidos em São Joaquim. Tal sucesso fez as vendas do vinhos alavancar mais de 40% e continua subindo.

Enfim, um feito comemorado em todo o Brasil e também para a vinícola Pericó em São Joaquim e para os amantes do bom vinho.

Entenda a toda a história:

Julliette é um quadro que surgiu com a ideia de fazer uma obra para a safra de 2020 que foi um ícone, foi a melhor safra dos últimos 20 anos e a melhor da história da Pericó.

A obra foi retratada pelo artista plástico Eduardo Baruch, ele desenhou a boneca, e nos deu o prazer de escolher o nome. Como a Vínicola Pericó são duas famílias sócias, a família de Diego Censi e pelo francês Gauthier Gheysen, que ficou a cargo de decidir o nome e entre 10 nomes franceses de mulheres e decidiram por Juliette.

Foi então que surgiu a ideia de transformar a obra em rótulo então assim que surgiu a Juliette, nasceu em maio de 2020 a linha com um Rosé, a partir de Cabernet Sauvignon e Merlot e três espumantes: um Moscatel, um Rosé Brut com Cabernet Sauvignon e Merlot; e um Branco Brut, com Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Merlot.

A linha Juliette foi lançada em setembro de 2020, e são produtos super agradáveis, leves bem descontraídos. Uma ideia de fazer espumantes mais agradáveis para o dia a dia sem a necessidade de acompanhamento de alimento. De cara, os vinhos, com notória vocação de linha de entrada, tiveram boa aceitação, alcançando bons números de venda no verão.

“A gente sempre imaginou ter uma linha mais descontraída que quebra um pouco a formalidade do vinho”, diz Diego Censi.

Com o sucesso da BBB Juliette, a linha que coincidentemente leva o seu nome pulou para outro patamar. “O volume de venda quadriplicou nas últimas duas semanas e a Vinícola Pericó já vem atingindo o maior faturamento de todos os tempos”, conta o CEO.

Agora, a Pericó, diz ele, pretende aproximar a relação com a sister vencedora do reality show.

Sobre Juliette

Juliette Freire é o grande fenômeno do “BBB21”. A paraibana de 31 anos entrou como uma das três preferidas do público para o quarto reservado na primeira semana e com uma imunidade para evitar o paredão nos sete primeiros dias de programa. Após pouco tempo dentro do reality show da TV Globo, a advogada e maquiadora tornou-se um verdadeiro fenômeno e atualmente reúne uma legião de fãs nas redes sociais, além de vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão do “Big Brother Brasil 21”.

Os vinhos Juliette Rosé e Espumante podem ser adquiridos diretamente pela Casa do Vinho em São Joaquim pelo fone (49) 3233.0824 ou pelo whatsapp (49) 9.9914.9707 com entrega em todo território brasileiro.

Não deixe de experimentar esse fenômeno Juliette…