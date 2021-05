Vinícola D’Alture Recebe o Clube do Jazz da Serra Catarinense Neste fim de Semana

O jazzista Carlos Schrubbe encantará à todos que passarem pela cidade de São Joaquin.

A Vinícola D’Alture, em parceria com Clube do Jazz da Serra Catarinense recebe o jazzista Carlos Schrubbe, de Blumenau. Schrubbe, além de um músico com quase 20 anos de carreira, é também diretor do Clube do Jazz de Santa Catarina.

Jazz?

Se entende o jazz não somente como um gênero musical, mas como uma filosofia de vida. A essência presente na interpretação da bossa nova, do blues, do bolero, da música erudita, do rock, do samba, um ode à liberdade. Como qualquer tipo de música, que forma tribos, lança modas e comportamentos, o jazz tem a sua indumentária, seus costumes e comportamentos próprios. A persona do apreciador de jazz é muito semelhante à da pessoa que frequenta a Serra Catarinense: apreciador de vinhos, da boa gastronomia, da moda, da cultura, da sensibilidade, da liberdade e da harmonia de todos esses elementos com a boa música.

Clube do Jazz de Santa Catarina

O Clube do Jazz de Santa Catarina tem como principal objetivo viabilizar financeiramente a circulação de músicos de alto nível pelo estado. O princípio é simples: dividir os custos da circulação musical pelos membros do clube (teatros, restaurantes, shoppings, casas de cultura, bares, centros comerciais, entre outros).

Segundo o diretor executivo do Clube do Jazz de Santa Catarina, Carlos Schrubbe: “É um grande desafio equilibrar o alto nível de capacidade profissional da cadeia produtiva da cultura com a formalização, organização, gestão e composição de valor dos produtos culturais. Nossos principais objetivos são: viabilizar, estimular, facilitar e formalizar as relações entre artistas e contratantes fundamentado no princípio do alto nível musical, fomento da cultura, formação de plateia, educação musical, integração, conexão, associativismo, inteligência administrativa, criatividade, economicidade e segurança jurídica”; afirma Schrubbe.

Programação

Dia 14 e 15 de maio, às 12 e 16h – Carlos Schrubbe

Artistas

Carlos Schrubbe é professor e pesquisador na área de Música. Formado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), é idealizador do Vila EnCantos Produções. Schrubbe iniciou os estudos de violão aos seis anos de idade, trabalhou por dois anos como professor na Escola de Música do Teatro Carlos Gomes. Foi professor e diretor do Centro Cultural da Vila Itoupava, onde aplicou projetos educacionais de música, dança e teatro em um espaço musicológico. Foi diretor de cultura da Fundação Cultural de Blumenau e em 2014, foi reconhecido como personalidade musical do ano, no estado de Santa Catarina, pela Academia Catarinense de Letras e Artes. Hoje, Schrubbe é diretor do Clube do Jazz de Santa Catarina e gestor geral do Vila EnCantos Produções. Também se dedica aos estudos do violão e da guitarra, pesquisando a performance bem orientada dos períodos barroco e clássico ao violão, fundindo os resultados nas execuções de jazz.

Serviço

Vinícola D’alture – Rodovia SC 114, S/N. Km 302, São Joaquim

Programação

Dia 14 e 15 de maio, às 12 e 16h – Carlos Schrubbe

Classificação: Livre

Entrada Franca

+55 47 99609-3505