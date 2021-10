Vilson Borges receberá a mais alta honraria de São Joaquim: a “Comenda Manoel Joaquim Pinto”

Nesta próxima sexta (22), a Câmara de Vereadores de São Joaquim irá efetuar a entrega da Comenda “Manoel Joaquim Pinto” ao Chairman da Casa do Vinho o Sr. Vilson Borges, pelos relevantes serviços prestados à comunidade joaquinense.

A Comenda é uma condecoração que surgiu na idade média e que é concedida para aqueles que se destacam nobremente em suas áreas de atuação, as pessoas que recebem a horaria passam a se denominar como “Comendador”.

Nada mais digno e justo, a outorga desta honraria, a um dos mais exemplares empreendores do Enoturismo na Serra Catarinense e muito contribui para o desenvolvimento da região de São Joaquim.

Com 69 anos de idade, com muito trabalho, suor e perseverança, Vilson é um visionário cheio de projetos que modificaram a forma do turismo em São Joaquim. Hoje ele tem a própria linha de Vinhos Finos de Altitude que é sucesso em todo o Brasil os “Vinhos Comendador” e a linha de “Espumantes Amália”.

Vilson receberá nesta sexta-feira (22) a mais alta horaria de São Joaquim a Comenda Manoel Joaquim Pinto se tornando então o “Comendador Vilson Borges“