“Comendador Vilson Borges” – Empreendedor da Casa do Vinho recebeu a mais alta condecoração de São Joaquim

A Câmara de Vereadores de São Joaquim, juntamente com o Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes efetuaram a entrega, na noite desta última sexta (22) o diploma, o botom e a Medalha da Comenda Manoel Joaquim Pinto ao empreendedor da Casa do Vinho Vilson Borges, pelo trabalho exemplar que tem feito pelo enoturismo e pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade joaquinense.

A outorga do título foi realizada na Casa da Cultura com a presença de todos os vereadores, autoridades do Poder Executivo e convidados. Vilson Borges entrou acompanhando pelos Vereadores Sérgio de Oliveira e Ana Matos que fizeram a preposição legislativa de indicação desta honraria.

Após a Sessão Solene os conidados foram recepcionados na Casa do Vinho para uma confraternização com espumantes e, é claro, o vinho Comendador que é o best Seller da Casa do Vinho.

Um breve currículo

Vilson Ribeiro Borges nas ceu em 11 de maio de 1952, filho de Hermelino Domingos Borges e Amalia da Silos Borges. Casado com Zuleide Santos Borges. Filhos: Claudio dos Santos Borges casado com Reginalda Borges e Wagner dos Santos Borges casado com Carolina Fontánella Borges tendo como netos: Camila, Vinícius e Júlio.

Como desportista jogou Futebol de Salão na equipe Saci, time patrocinado pelo Banco Bradesco. Foi proprietário da Distribuidora Bhrama em São Joaquim, onde começou a trabalhar com 12 anos lavando garrafas.

Em 01 de Outubro de 1994, inaugurou a Casa do Vinho e em 2004 dadivou-se exclusivamente aos vinhos finos de Altitude. Hoje conta com a Matriz em São Joaquim com filial em Lages e brevemente será inaugurado nova filial em Urubici.

As lojas Casa do Vinho, são as maiores distribuidoras e as principais divulgadoras dos Vinhos Finos de Altitude da Serra Catarinense. Em sites especializados esta entre as 10 melhores lojas de vinhos do pais.

O empresário Vilson Ribeiro Borges rà conhecido e reconhecido no Brasil e exterior pela excelência no atendimento e carisma único.

Sua história de sucesso e empreendedorismojà foi veiculada em diversas revistas e jomais de alcance nacional. A Folha de São Paulo. Revista Viagem, Revista de bordo Gol e Revista Quatro Rodas Turismo, estão entre eles. Hoje as lojas Casa do Vinho, tornaram-se importantes pontos turísticos nas suas respectivas cidades.

Veja a Sessão Solene

Veja as imagens: