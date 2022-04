Bolsonaro recebe vinhos finos de São Joaquim

Da Serra Catarinense para o Presidente da República

O deputado federal Daniel Freitas (PL) presenteou o Presidente da República Jair Bolsonaro com dois vinhos da Villa Francioni: o Joaquim e o Francesco. O encontro aconteceu em um jantar de confraternização de deputados e senadores do Partido Liberal, na noite desta quarta-feira (6), em Brasília. Segundo o parlamentar, os vinhos da Serra Catarinense têm conquistado cada vez mais destaque nacional e internacional.

O deputado é uma espécie de embaixador dos vinhos de altitude em Brasília. Ano passado, ele já havia presenteado o então ministro do Turismo, Gilson Machado, com garrafas da Villa Francioni.

Foto: Natanael Alves / PL