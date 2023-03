“Vindima de Altitude” As cores e sabores do festival de São Joaquim em imagens”

A cidade de São Joaquim, situada na Serra Catarinense, celebrou a abertura do Festival da Vindima 2023 em grande estilo. O evento, que ocorreu no primeiro final de semana de março, contou com apresentações artísticas, músicas e danças, além da participação de importantes autoridades políticas e empresariais.

O secretário de estado do turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, os deputados estaduais Marcius Machado e Lucas Neves, e o presidente da Vinhos de Altitude, Diego Censi e associados estiveram presentes na abertura do festival, que lotou o pavilhão de exposições do Parque de São Joaquim.

Durante o evento, os participantes puderam desfrutar de diversas atrações, como apresentações de danças típicas da região, músicas ao vivo e degustação de vinhos produzidos localmente. Além disso, houve a exposição de produtos artesanais e gastronômicos, como queijos, geleias e embutidos.

O festival é uma forma de valorizar a cultura e a tradição da cidade, além de fomentar o turismo local e contribuir para o desenvolvimento econômico da região. Com o sucesso da abertura do evento, espera-se que a programação dos dias 11, 12 e 13 de março também atraia um grande número de visitantes, promovendo ainda mais o potencial turístico da cidade de São Joaquim e da Serra Catarinense como um todo.

