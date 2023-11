40 anos de Betinho Back: Uma comemoração memorável no coração da Zanella Back em São Joaquim

No incrível cenário do Recanto Boava, localizado no Vinhedo da Vinícola Zanella Back, a família e amigos se reuniram para comemorar de forma marcante o 40º aniversário de Alberto Back, um notável vitivinicultor de São Joaquim. A celebração do aniversário foi um evento verdadeiramente especial, repleto de alegria, boa comida, música envolvente e, é claro, os excelentes vinhos finos de altitude e o renomado Chopp da Boava Bier que produz o melhor German Pilsen do Brasil.

Alberto Back, carinhosamente conhecido como Betinho Back entre amigos e colegas, foi o centro das atenções nesta comemoração inesquecível. Sua trajetória como vitivinicultor e produtor tem sido marcada por dedicação, paixão pelo cultivo e pela produção de vinhos de alta qualidade. Seu aniversário de 40 anos se tornou um marco não apenas por sua idade, mas também pela sua significativa contribuição para a indústria vitivinífera local.

Amigos, familiares e diversos vitivinicultores prestigiaram Betinho Back, a celebração dos 40 anos foi um testemunho não apenas de uma idade marcante, mas também de uma vida dedicada ao aprimoramento da arte da vitivinicultura. Seu comprometimento e paixão são fontes de inspiração para a comunidade local e para todos aqueles que apreciam um bom vinho e produtos e excelente qualidade desenvolvida.

Veja as imagens: