Dia do Enólogo: Saiba mais sobre esses profissionais do vinho

Enólogos sabem profundamente as técnicas para elaborar verdadeiras obras de artes. Saiba mais sobre esses profissionais do vinho.

Em 22 de outubro, celebramos o dia do profissional que estuda o vinho com muita paixão e dedicação: o enólogo.

Os enólogos estudam e conhecem profundamente o mundo do vinho. Neste dia 22 de outubro, comemoramos o Dia do Enólogo, profissional tão importante, para todos nós amantes de vinhos.

Esse profissional é responsável pela elaboração da bebida. É ele quem faz o blend (mistura de vinhos bases), tem total conhecimento da terra e das vinhas. O processo de produção dos rótulos começa bem antes das uvas serem plantadas. O enólogo é quem toma as decisões em todas as etapas da bebida, comoa análise do terroir, métodos de irrigação, escolha das mudas, da melhor técnica para plantar, para podar e também para colher.

Após finalizada a fase da colheita das uvas, o enólogo é quem define as técnicas de vinificação, os cortes (mistura de castas), o tempo de amadurecimento e o momento certo de o vinho ir para o mercado. Por tudo isso, ser enólogo é uma das atividades mais fascinantes de todos os tempos.

Esses profissionais sabem reconhecer o valor de cada etapa do processo de elaborar vinhos. Um enólogo deve preocupar-se com o equilíbrio que pode ser percebido pelos sentidos humanos, como cor, brilho, paladar, textura e aroma da bebida.

Aliás, o processo de produção dos rótulos começa bem antes das uvas serem plantadas. Eles quem tomam as decisões, em todas as etapas, desde a análise do terroir, os métodos de irrigação, as escolhas das mudas, a melhor técnica para plantar, para podar, até a colheita.

É o enólogo é quem define as técnicas de vinificação, os cortes, o tempo de amadurecimento e o momento certo de o vinho ir para o mercado. Por tudo isso, ser enólogo é uma atividade fascinante.

Com informações Wine Vinhos