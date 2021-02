Villa Francioni anuncia a programação especial da Vindima 2021

Durante todo o mês de março, vinícola de São Joaquim fará atividades para celebrar a colheita

Março é o mês da colheita das uvas e a Villa Francioni, localizada em São Joaquim, na serra catarinense, fará uma série de eventos especiais.

O primeiro, marcado para quarta-feira (06/03), às 14h, é um tour completo pelos cincos andares da vinícola – até a cave, onde estão todas as barricas francesas. Depois, haverá a visita a uma sala Vip, onde o fundador da empresa, Dilor Freitas, utilizava para suas reuniões. Lá serão degustados o Chardonnay 2007, Francesco 2005, Villa Francioni Tinto 2004 e Michelli 2005. No valor de R$ 180, o evento tem capacidade para 10 pessoas.

Nos dias 13 e 27 de março, às 18h, haverá a degustação harmonizada, com tábua de frios, de quatro vinhos – Sauvignon Blanc, Villa Francioni Rose, Joaquim tinto e Villa Francioni Francesco, com som ao vivo de violão e violino. O evento tem capacidade para 25 pessoas e o ingresso custa R$ 110.

Já no dia 20 de março é a vez da degustação harmonizada, ao pôr do sol, também ao som de violão e violino, acompanhada de cinco porções de pratos típicos da região. Os vinhos deste dia são os seguintes: Sauvignon Blanc, Villa Francioni Rose, Villa Francioni Francesco, Villa Francioni Tinto e Espumante Joaquim Brut Branco. Com capacidade para 25 pessoas, o valor do ingresso é de R$ 130 por pessoa.

TOUR EXCLUSIVO

Nos sábados (dias 13 e 27 de março), às 14h30, estão programadas as visitas ao vinhedo com enólogo. A experiência será em três etapas: haverá um brinde com Sauvignon Blanc nos vinhedos e o enólogo contará um pouco sobre o caminho especial de cultivo. Já no interior da vinícola, o participante conhecerá as instalações da Villa e todo processo de vinificação. Ali, com queijos e pães, será degustado o vinho Sangiovese, direto do barril. Em seguida, ainda na cave, serão degustados os vinhos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec em fase de vinificação. Depois haverá, na sala VIP, degustação do vinho Dilor 2009, o mais nobre da casa e em comercialização. Este tour exclusivo tem capacidade para 15 pessoas e custa R$ 150.

Os visitantes poderão ainda fazer uma degustação na varanda com a máquina Enomatic – ela oferece doses de alguns rótulos da Villa – e os valores variam de acordo com o vinho escolhido. “Os eventos de março”, resume a presidente do Conselho da Villa Francioni Daniela Freitas, “é uma forma de celebrarmos, com nossos amigos e clientes, um ano inteiro de trabalho. A colheita é a prova mais delicada de todo esse esforço, remetido dentro de uma garrafa”. Daniela aconselha levar máquinas fotográficas, protetor solar, óculos escuros, calçados de caminhada e um agasalho para se proteger do frio.

O agendamento dos eventos pode ser feito pelo WhatsApp (49) 99983-1018 ou pelo e-mail eventos@villafrancioni.com.br.

Fotos: Divulgação VF