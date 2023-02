Acidente fatal na BR-470; identificados os quatro Lageanos que morreram

Quatro pessoas que estavam em um carro com placas de Lages morreram após se envolverem em um acidente, na noite desta sexta-feira (3), na BR-470, em Pouso Redondo.

O carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Informações preliminares indicam que o motorista pode ter aquaplanado na pista e perdido o controle do veículo.

Cinco pessoas estavam no carro, quatro delas não resistiram. Entre as vítimas, estava uma adolescente de 15 anos. Uma mulher de 59 anos foi levada ao Hospital de Pouso Redondo com ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pouso Redondo e de Taió, SAMU, Instituto Médico Legal e Polícia Rodoviária Federal, foram acionados.

Atualização

JULIANA WIGGERS, THIAGO LOURENÇO, IGOR (FILHO) E RITA DE CÁSSIA (MÃE DO THIAGO).

AMBOS ESTAVAM A CAMINHO DO LITORAL, PELA 470, QUANDO O CONTROLE DA DIREÇÃO FOI PERDIDO E VINDO A COLIDIR CONTRA UMA ÁRVORE, PRÓXIMO A RODOVIA. UMA OUTRA VÍTIMA FOI LEVADA AO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO.

DESEJAMOS FORÇAS A FAMÍLIA, E QUE DEUS POSSA ABENÇOAR OS AMIGOS E PARENTES.

JULIANA ERA COLABORADORA DA AUTO PLUS FORD, NO SETOR DA OFICINA E PÓS VENDAS. ERA UMA MENINA MUITO AMADA E MUITO GENTIL COM TODOS QUE ALI PASSARAM.

EM NOME DO DIRETOR FRANCO DA REDE DESEJAMOS FORÇA PARA A FAMÍLIA WIGGERS E A FAMÍLIA DO THIAGO.

Segue o texto abaixo da Ford

Infelizmente a nossa amiga Juliana Wiggers colaboradora da AutoPlus Ford de Lages, pessoa e profissional da melhor qualidade, faleceu junto do seu esposo e enteado num acidente na BR 470 início da noite deste sábado em Pouso Redondo.

Lamentável e triste demais. Que Deus conforte os corações da Rita Maria mãe da Juliana e de todos os familiares dela e das outras vítimas desse trágico acidente que tirou a vida precocemente da Juliana querida e admirável por todos na AutoPlus Ford. Seu sorriso constante estará presente na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com essa pessoa incrível.

Atenciosamente,

Franco Silva.

Diretor Geral

Grupo AutoShow

Com informações Bigua tá On