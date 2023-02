Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema de pagamentos

O sistema de pagamentos instantâneos do Brasil PIX começou a apresentar instabilidade nos pagamentos na noite desta sexta-feira (3). Nas redes sociais, diversos usuários reclamaram que não conseguiam completar o pagamento, dentre eles, clientes do Nubank, Itaú e PicPay.

No entanto, a causa ainda não foi divulgada, nem há previsão do serviço ser normalizado. O site Downdetector registrou picos de problemas a partir das 20h30, assim como aumento nas reclamações relacionadas ao Banco Central.

No Twitter, o banco Santander informou ter identificado instabilidade no PIX. “Olá, boa noite! Identificamos uma instabilidade no pagamento por PIX. Por favor, tente novamente mais tarde. Sigo à disposição!”, publicou, repondendo uma internauta