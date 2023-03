Carreta carregada de maçãs tomba na SC-114 em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) de Painel, foi acionada para atendimento de um acidente ocorrido por volta das 15h50 de terça-feira (28) no km 279 da rodovia SC – 114 em São Joaquim.

Chegando ao local a guarnição constatou um tombamento envolvendo o caminhão SCANIA/R450 A6X2 com placas de Arroio Trinta – SC, conduzido por um masculino de 36 anos de idade que sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o condutor já havia sido socorrido por outros usuários da rodovia, e levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus em São Joaquim, ficando em observação após o atendimento.

O veículo SCANIA transitava sentido São Joaquim a Painel carregado de maçãs, quando ao contornar a curva um dos rodados do semi-reboque soltou e levantou a traseira do caminhão fazendo com que o condutor perdesse o controle e acabasse tombando sobre a pista.

No hospital o condutor foi submetido ao teste de bafômetro que apontou o resultado negativo ao uso de bebidas alcoólicas. A carreta foi desacoplado e conduzido ao pátio conveniado ao Estado para garantir a segurança viária do local. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência pertinente oficializando a ocorrência.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel – SC