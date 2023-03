Villa Francioni relembra os 90 anos de Dilor Freitas

O fundador da vinícola pioneira em vinhos de altitude em Santa Catarina, Dilor Freitas, completaria 90 anos nesta terça-feira, 28 de março. O momento é de boas recordações e de agradecimento em meio à colheita de mais uma safra na Villa Francioni.

A presidente do Conselho de Administração da VF, Daniela Borges de Freitas, afirma que a estrutura e o sucesso da vinícola se deram pela coragem, ousadia e visão empresarial do pai. “Ele era um homem refinado, que se aprofundou no conhecimento deste negócio, através de visitas técnicas e viagens pelas regiões de enoturismo do mundo todo. Ele viu na região de São Joaquim, na Serra catarinense o terroir perfeito para plantar uvas e produzir vinhos longevos e de qualidade superior”, comenta.

Integrando a programação de eventos especiais para celebrar a Vindima deste ano, a Villa Francioni fez o que o fundador mais queria: oferecer vinhos de qualidade para seus clientes. Dentro desta visão, colocamos no mercado o Michelli safra 2015 e o Francesco safra 2020”, completa Daniela.

A Villa Francioni, localizada a 1.260 metros de altitude, foi a primeira vinícola com estrutura profissional na região e com condições de receber visitantes todos os dias do ano, oferecendo variados tours na vinícola onde o turista pode conhecer de perto o processo de vinificação seguido de degustação dos vinhos tintos, brancos, rosés, licorosos espumantes da marca. Nos 4.478,57 metros quadrados de área, são fabricadas 100 mil garrafas por ano. A Villa Francioni atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).

Fotos: Divulgação VF