Engavetamento envolve cinco veículos no Centro de São Joaquim

O acidente foi registrado por volta das 10h45 da manhã desta sexta-feira (28) na Rua Domingos Martorano Centro de São Joaquim e envolveu cinco veículos, dois caminhões e três carros de passeio.

O motorista do caminhão 1513 toco estava transitando com uma carga de bins de maçãs, momento em que chegou próximo ao posto de saúde, um veículo mais lento a frente fez com que ele usasse os freios, foi então que o caminhão teve uma pane e voltou em marcha ré.

Na lombada em frente ao INSS acabou atingindo uma camionete Hilux, um caminhão Ford Cargo graneleiro que vinha logo atrás conseguiu desviar, subiu na calçada e atingiu um clio de raspão e evitou imprensar a camionete entre os dois caminhões.

Uma saveiro que transitava pelo local acabou atingindo a traseira da Hilux, ninguém ficou ferido, a Polícia Militar de São Joaquim esteve no local para os procedimentos cabíveis pertinentes ao trânsito.