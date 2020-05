Filho de fisioterapeuta grávida morta por coronavírus recebe alta e completa um mês de vida

Erick David Silva estava com 32 semanas quando a mãe, Viviane Albuquerque, adoeceu. Ele foi retirado em uma cirurgia de emergência e, após um mês internado, foi para casa com o pai.

O filho da fisioterapeuta Viviane Albuquerque, que morreu quando estava grávida em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, recebeu alta após um mês internado em um hospital privado no Recife. Erick David Silva foi para casa pela primeira vez sob os cuidados do pai, de mesmo nome. “Estamos alegres, mas com um buraco no peito”, disse o genitor.

O bebê estava com 32 semanas na barriga de Viviane, de 33 anos, quando foi retirado em uma cirurgia de emergência. A mãe dele é uma das 749 mortes devido à pandemia confirmadas no estado até esta terça-feira (5), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

“Está tudo bem com ele. Está se alimentando direitinho, tudo certo. Meu filho também fez o exame e não constou a doença. Ele não foi infectado”, disse o pai, que levou o bebê para casa na tarde do domingo (3).

O caçula foi apresentado à família e às duas irmãs mais velhas, que são gêmeas, fruto do primeiro casamento de Viviane. “Elas ficaram felizes demais”, disse o pai. Por decisão da família, o bebê passa a ficar sob os cuidados da mãe de Viviane e de Erick.

Viviane Albuquerque estava grávida e morreu com coronavírus, no Recife. Foto Instagram reprodução

Viviane foi internada em 28 de março, com sintomas da Covid-19. No dia 1º de abril, saiu o resultado positivo. Ela foi levada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por estar grávida. Um dia após ser entubada, passou por uma cesariana. No dia 5 do mesmo mês, Viviane veio a óbito.

Além do namorado e do filho mais novo, Viviane deixou duas filhas gêmeas. Segundo Erick Silva, mesmo em contato direto com a fisioterapeuta, ninguém foi diagnosticado com o novo coronavírus.

