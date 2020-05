Vinícola D’alture oferece 50% de desconto com tour e degustação gratuita para as mães!

Queridos amigos presenteiem sua mamãe amada com um dia inesquecível na vinícola! Preparamos uma super promoção, porque elas merecem!

Válido a partir de Sexta 8 de Maio até o dia Domingo 10 de Maio:

Taça espumante cortesia para toda a familia!

Tour de degustação gratuito para as mães!

50% de desconto para ela, no consumo de qualquer prato do nosso Menu Gourmet feito com produtos regionais!

20% de desconto para ela na compra dos nossos vinhos (caixas fechadas)

50% de desconto para ela no valor do pacote Sunset! Temos o melhor visual da Serra Catarinense!

50% de Desconto na compra do nosso Espumante Rose e dos vinhos Flocos de Neve e Rosé Lounge ( promoção válida até duas caixas)

Façam as suas reservas, vagas limitadas! 🍇

contato@dalture.com

(49) 3015-9311

Reservas podem ser feitas também pelo whats (49) 9 9170.8000