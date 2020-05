Idosa de 103 anos vence Covid-19 e comemora tomando cerveja gelada

Família não acreditava que a mulher conseguiria superar a doença.

Jennie Stejna, uma idosa de 103 anos e torcedora icônica da equipe de beisebol Boston Red Sox, dos Estados Unidos, teve sua história viralizada nas redes sociais após conseguir se curar do novo coronavírus (Covid-19) e comemorar da mesma forma que costuma celebrar as vitórias do seu time: com muita cerveja gelada.

Em entrevista ao portal de notícias TMZ, o neto de Stejna, Adam Gunn, contou que a avó contraiu o vírus no início de maio e não se sabe de quem veio o contágio, já que ela foi a primeira pessoa a testar positivo na casa de repouso que vive na cidade de Wilbraham, em Massachusetts.

Após apresentar os primeiros sintomas, a idosa foi transferida para um local isolado da casa para evitar o risco de contaminar os outros moradores. Segundo Gunn, ele e os demais familiares não acreditavam na recuperação da idosa, tendo inclusive se despedindo dela por telefone.

O neto chegou a perguntar à avó se ela estava “pronta para ir para o céu”, recebendo uma resposta grosseira, mas positiva. “Sim, inferno!”, teria dito Jannie.

Porém, o quadro de Jannie Stejna foi evoluindo positivamente com o passar das semanas até que ela se visse totalmente livre da doença e fosse recompensada com uma garrafa de sua cerveja favorita para celebrar essa que, até aqui, foi a sua maior vitória.

Fonte G1