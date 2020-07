Personagem de Hulk envia mensagem para o menino de 6 anos que arriscou à própria vida para salvar a irmãzinha: Você é mais homem do que muitos, que vi ou conheci.

Um verdadeiro herói é um exemplo de coragem e amor a irmã, Bridger Walker levou 90 pontos no rosto depois de ficar entre o cachorro e sua irmã mais nova.



A notícia de um garotinho de seis anos de idade que salvou a vida da irmã mais nova viralizou e causou comoção nas redes sociais na terça-feira (14/7). Bridger Walker foi mordido várias vezes no rosto por um cachorro que tentou atacar a menina. O caso ocorreu em Wyoming, nos Estados Unidos.

A história foi contada por uma tia do garoto, identificada como Nicole Noel Walker, em um perfil no Instagram. No relato, ela disse que o menino precisou de cerca de 90 pontos no rosto depois do episódio apavorante.

O animal teria mordido Bridger várias vezes, antes que ele conseguisse levantar, agarrar a irmã pela mão e correr com ela em segurança. A jornais locais, ele teria explicado de onde tirou tanta coragem. “Se alguém tivesse que morrer, pensei que seria eu”, comentou.

A História chegou a Mark Ruffalo, que faz o papel de Hulk, onde elogiou a coragem e o caráter do menino, que arriscou a própria vida pela irmã. Ele enviou uma mensagem para o garoto :

Caro Bridger, Acabei de ler sobre o que aconteceu com você e queria dizer isso … As pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente de si mesmas são as pessoas mais heroicas e atenciosas que conheço. Eu realmente respeito e admiro sua coragem e seu coração.

A verdadeira coragem não está em dominar as pessoas ou lutar contra elas ou andar por aí como um cara durão. A verdadeira coragem é saber o que é certo fazer e fazê-lo, mesmo que isso possa acabar machucando você de alguma forma. Você é mais homem do que muitos, muitos que vi ou conheci. Com Admiração…Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professor)”, escreveu o ator.