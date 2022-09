Perigo: Cobra mais venenosa do Brasil é achada na sala da casa de morador de SC

Um morador de Florianópolis se deparou com uma das cenas mais assustadoras possíveis na sala de sua casa. Ele encontrou uma cobra coral verdadeira, a serpente mais venenosa do Brasil, dentro de sua residência.

O homem ligou para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que rapidamente foi acionado e resgatou a cobra, devolvendo o réptil para a natureza.

A cobra, apesar de muito venenosa, era apenas um filhote, e media cerca de 50 centímetros. De acordo com os especialistas em víboras, as corais raramente atacam seres humanos e só picam pessoas caso sejam manipuladas.



Segundo o biólogo Christian Raboch, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), o animal é o mais peçonhento do Brasil, mas não há motivo para pânico.



“Acidentes com elas só acontecem se a pessoa pega na mão ou pisa em cima descalço”, disse o especialista em entrevista ao site G1. Segundo Raboch, menos de 1% dos acidentes domésticos com serpentes envolvem a coral-verdadeira.

Em maio de 2022, uma criança foi picada por uma serpente deste tipo em Santa Catarina. O menino, de seis anos de idade, foi atacado em Nova Trento, na região metropolitana de Florianópolis. Contudo, graças a um rápido atendimento, ele foi salvo pelas autoridades de saúde e está bem.



Caso entre em contato com uma cobra (seja ela coral-verdadeira ou não) ou seja picado por uma serpente, o mais correto é chamar as autoridades o mais rápido possível. Para isso, disque Samu (192), os Bombeiros (193).