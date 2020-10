Quatro pessoas morrem e várias vítimas feridas em grave acidente de trânsito na BR-470

Um acidente na madrugada desta segunda-feira, por volta das 1h30, deixou várias pessoas feridas e óbitos na BR 470, conhecida Serra do Ilhéus, km 215 no município de Pouso Redondo sentindo São Cristóvão do Sul.

Segundo os bombeiros, um ônibus de Porto Alegre tombou após a colisão com um carro de Otacílio Costa.

No ônibus, além do motorista estavam 11 passageiros. Quatro foram conduzidos ao hospital com ferimentos de leves a graves.

Já os passageiros do carro, o motorista e mais três passageiros morreram no local e ficaram preso entre as ferragens.

Além da PRF, cerca de oito viaturas de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência.

Fonte Portal Expresso

Grupo Notícias SC Curitibanos