Mãe e filho são condenados após matar idoso com pé de cabra em SC

Uma mulher, de 47 anos, e o filho dela, de 20, foram condenados pelo latrocínio de um idoso em Içara, no Sul do Estado. O caso ocorreu em dezembro de 2018.

Segundo as investigações, a vítima, de 71 anos, estava na casa da mulher quando os dois iniciaram uma discussão. O filho dela, então, chegou ao local, entrou em luta corporal com o idoso e deu golpes na cabeça dele com um pé de cabra, o que causou a morte.

O corpo do homem foi encontrado, sem a carteira, na caçamba da própria caminhonete às margens de uma rodovia. O neto dele, uma criança de 5 anos, estava no interior do veículo.

Vítima foi identificada após sacar dinheiro em banco

As investigações passaram a monitorar a conta bancária do homem, onde foi identificado um saque na manhã em que o corpo foi encontrado. Com a ajuda de câmeras de segurança foi possível, então, identificar a acusada.

Ao ser questionada pelo crime, ela, em um primeiro momento, negou a autoria. Depois, teria apontado uma terceira pessoa como a responsável pela morte.

Porém, já em juízo, ela apresentou uma nova versão, onde confessou sua participação e admitiu que o filho seria o responsável pelos golpes que causaram a morte do idoso. O jovem também assumiu a participação.

Com informações CDN