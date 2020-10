Eleições 2020: como será o horário eleitoral nas maiores cidades de SC

Terá início a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, a partir desta sexta-feira (9) e segue até o dia 12 de novembro. A propaganda dos candidatos das eleições 2020, com programas diários de segunda-feira a sábado, o horário eleitoral terá dois programas.

Serão dois blocos de 10 minutos com espaço somente para os candidatos a prefeito. Na TV a exibição será das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min. No rádio, os blocos serão transmitidos das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min.

Além do horário eleitoral gratuito, há a reserva de 70 minutos diários para a propaganda de candidatos em inserções de 30 e 60 segundos durante a programação. As inserções podem ocorrer das 5h até as 24h, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divisão do tempo para cada partido é feita com base em um cálculo da representação da sigla no Congresso Nacional.

Veja como será a divisão do horário para cada candidato nas cidades com mais eleitores de Santa Catarina:

*A ordem das propagandas foi definida em sorteio e baseia apenas o primeiro dia de transmissão.

Florianópolis

Na Capital o tempo de TV será quase monopolizado por três dos 10 candidatos. Ângela Amin (Progressistas), Elson Pereira (PSOL) e Gean Loureiro (DEM) terão mais de dois minutos cada, ocupando mais de 70% do horário eleitoral. Pedrão (PL), que na primeira pesquisa do Ibope também aparece no primeiro bloco, terá 51 segundos para mostrar seu plano de governo. Os outros candidatos dividem tempos curtos de 30 segundos ou menos. Gabriela Santetti (PSTU) e Jair Fernandes (PCO) não terão tempo no horário eleitoral por causa da falta de representatividade dos partidos no Congresso.

Hélio Bairros (Patriota) – 24 segundos

Elson Pereira (PSOL) – 2 minutos e 30 segundos

Ricardo Vieira (Solidariedade) – 34 segundos

Pedrão Silvestre (PL) – 51 segundos

Alexander Brasil (PRTB) – 18 segundos

Orlando Silva (Novo) – 16 segundos

Gean Loureiro (DEM) – 2 minutos e 14 segundos

Ângela Amin (Progressistas) – 2 minutos e 50 segundos

Joinville

Com 15 candidatos a prefeito, Joinville terá o horário eleitoral mais dividido do Estado. Com uma coligação formada por partidos tradicionais, Darci de Matos (PSD) garantiu o maior espaço, com dois minutos e 30 segundos. Depois dele, somente Fernando Krelling (MDB) e Assis (PT) conseguiram mais de um minuto de TV e rádio. Das 15 candidaturas, três ficarão sem espaço no horário eleitoral: Eduardo Zimmermann (PTC), Levi Rioschi (DC) e Adriano Mesnerovicz (PSTU).

Anelisio Machado (Avante) – 12 segundos

James Schroeder (PDT) – 35 segundos

Adriano Silva (Novo) – 13 segundos

Darci de Matos (PSD) – 2 minutos e 30 segundos

Nelson Coelho (Patriota) – 14 segundos

Marcucci (Republicanos) – 37 segundos

Ivandro de Souza (Podemos) – 54 segundos

Mayara Colzani (PSOL) – 15 segundos

Fernando Krelling (MDB) – 1 minuto e 43 segundos

Assis (PT) – 1 minuto e 13 segundos

Dalmo de Oliveira (PSL) – 1 minuto

Tania Eberhardt (Cidadania) – 27 segundos

Blumenau

No Vale do Itajaí a divisão repartiu o horário eleitoral por baixo, com a maior fatia de apenas 2 minutos e 16 segundos para o atual prefeito, Mário Hildebrandt (Podemos). Seguido por João Paulo Kleinübing com 1 minuto e 54 segundos e Ricardo Alba (PSL) com 1 minuto e 13 segundos de rádio e TV. As candidaturas de João Natel (PDT) e Ana Paula Lima (PT) terão pouco mais de um minuto, enquanto todas as outras ficam na casa dos segundos. Apenas Jairo Santos (PRTB) ficará de fora do horário eleitoral.

Odair Tramontin (Novo) – 13 segundos

Ricardo Alba (PSL) – 1 minuto e 38 segundos

Mário Hildebrandt (Podemos) – 2 minutos e 16 segundos

Mario Kato (PCdoB) – 16 segundos

Ivan Naatz (PL) – 40 segundos

João Natel (PDT) – 1 minuto e 09 segundos

Ana Paula Lima (PT) – 1 minuto e 07 segundos

Wanderlei Laureth (Avante) – 12 segundos

João Paulo Kleinübing – (DEM) – 1 minuto e 54 segundos

Débora Arenhart (Cidadania) – 13 segundos

Georgia Faust (PSOL) – 16 segundos

Chapecó

Na maior cidade do Oeste catarinense, João Rodrigues (PSD) terá a maior parcela do horário eleitoral, com três minutos e 27 segundos, quase um minuto a mais que o segundo na lista, o candidato Vignatti (PSB). Os dois vão dominar o tempo de rádio e TV, seguidos por Marcio Sander (PSDB) e Leonardo Granzotto (Patriota), que terão pouco mais de um minuto. Todos os sete candidatos na cidade terão algum espaço para divulgar as propostas.

Vignatti (PSB) – 2 minutos e 35 segundos

João Rodrigues (PSD) – 3 minutos e 27 segundos

Marcio Sander (PSDB) – 1 minuto e 01 segundo

Leonardo Granzotto (Patriota) – 1 minuto e 26 segundos

Luciane Stobe (PTB) – 20 segundos

Cleiton Fossá (MDB) – 47 segundos

Professor Antônio (PSOL) – 20 segundos.

Fonte DC