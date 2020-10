Empresário e alpinista Lucas De Zorzi morre em acidente no Cânion Espraiado em Urubici

Ele juntamente com um colega estavam escalando um paredão, quando uma pedra de grande porte deslizou e atingiu a cabeça de Lucas que não resistiu e veio a óbito no local. Além de empresário, Lucas De Zorzi também amava esportes de aventura, escalada, era uma delas.

A fatalidade ocorreu neste domingo (11), após sofrer um acidente enquanto escalava um paredão no Cânion Espraiado, no interior de Urubici, na Serra Catarinense. Ele estava escalando um paredão juntamente com um colega, quando uma pedra de grande porte se desprendeu e o atingiu na região da cabeça, vindo a óbito no local. O helicóptero Águia 04 da 5ª Base de Aviação da Polícia Militar foi acionada para realizar o resgate dele e do colega.

Imagem 5ª Base de Aviação da PM, o Águia 04

Segundo a assessoria da 5ª Base de Aviação da PM, o Águia 04 se deslocou até o local, onde os tripulantes constataram a natureza da ocorrência. O colega de Lucas, que não teve o nome divulgado, relatou que ele e o Lucas estavam subindo o Cânion quando uma pedra de grande porte se desprendeu e acabou deslizando atingindo a cabeça de Lucas, que acabou ficando desacordado, fazendo com que os dois ficassem presos a aproximadamente 200 metros de altura do ponto mais alto de um paredão de difícil acesso.

Equipe do Águia 04 resgata Lucas de paredão no cânion Espraiado, no interior de Urubici. (Foto: 5ª Base de Aviação da PM / Divulgação)

Para o resgate foi necessário a utilização da técnica de rapel para acesso às vítimas. Ao chegar aos dois alpinistas, feita avaliação primária de Lucas se constatou que o mesmo se encontrava já sem os sinais vitais, sendo extraído do local com a técnica conhecida como “MCguire”, já que pelo fato de os dois se encontrarem em um paredão, não foi possível a remoção com uso de maca de ribanceira, sendo posteriormente conduzida até Lages onde a equipe médica do SAMU constatou o óbito.

Neste mesmo tempo, outro tripulante do Águia 04 conseguiu acesso ao segundo alpinista, efetuando sua avaliação onde constatou-se apenas escoriações leves. A aeronave após levar a primeira vítima, retornou ao cânion onde realizou a extração da segunda vítima do local, transportando também para Lages. Não foi divulgado o nome do colega de Lucas.

Lucas De Zorzi era proprietário da empresa Mill Indústrias de Serras, localizada no bairro Ferrovia, e uma das maiores empresas do setor de máquinas, serras, caldeiras e secadores. Além da empresa, Lucas também se dedicava ao amor pelo desafio, praticava diversos esportes radicais como alpinismo, base jumper, escalador, wingsuiter e rock climber. Durante alguns anos também foi um dos proprietários do Adventure Park, localizado na localidade de Pedras Brancas. Ele deixa a esposa e um filho.

Ao confirmar e informar sobre a morte de Lucas De Zorzi, a empresa Mill Serras, manifestou pesar pelo ocorrido com o diretor. “O falecimento prematuro interrompe tragicamente uma trajetória marcada pelo espírito aventureiro, por vitórias e conquistas, deixando um grande legado de empreendedorismo e dedicação que servirão de exemplo para as futuras gerações”. O velório ocorre durante a manhã de segunda-feira, 12, no cemitério Parque da Saudade e o sepultado ocorrerá no período da tarde do mesmo dia.

No perfil da rede social com a foto de Lucas De Zorzi, uma frase dava o tom do viver intensamente do empresário, em suas aventuras em esportes radicais.

Fotos: Rede Social e Águia 04