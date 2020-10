Governo do Estado decreta luto de três dias pelo falecimento do empresário Mário Lanznaster, presidente da Aurora Alimentos

O governador Carlos Moisés lamenta o falecimento do empresário Mário Lanznaster, presidente da da Cooperativa Central Aurora Alimentos. Ele tinha 80 anos e morreu no hospital em Chapecó, na madrugada deste domingo, 18, em decorrência de um tumor no fígado. O Governo do Estado decretará luto oficial por três dias, “considerando os relevantes serviços prestados e sua destacada participação na vida pública catarinense”. A administração estadual manifesta pesar pela perda e se solidariza com a família e amigos neste momento de dor.

Líder cooperativista de Santa Catarina e renomado empresário do setor rural, Lanznaster nasceu em Presidente Getúlio no dia 30 de junho de 1940. Sua carreira iniciou em 1968, como extensionista rural, pela então Acaresc, hoje Epagri. Ele presidia a Aurora Alimentos desde 2007 e estava em seu quarto mandato.



O empresário teve relevante participação no desenvolvimento do agronegócio catarinense. Sob sua gestão, a Aurora Alimentos tornou-se uma das principais fornecedoras de proteína animal do país.

Lanznaster deixa quatro filhos e seis netos. As honras fúnebres serão prestadas no Ginásio de Esportes da unidade Frigorífico Aurora Chapecó II, a partir das 12h deste domingo.

